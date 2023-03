El pastor de la Misión Cristiana Elim, Mario Vega, considera que mientras no se haga nada sobre las condiciones de violencia, podrán existir remedios temporales, pero no la solución para que niños y jóvenes ya no se involucren. Foto Diario Co Latino/@InformaTVX.

Con el Régimen de Excepción se han desarticulado las pandillas, pero no han desaparecido Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados DECENCIA Y COMPASIÓN Sensibilidad humana Ronderos de 7 regiones del norte convocan a la “II Toma rondera y popular de Lima”, Perú Alma Vilches

@AlmaCoLatino Mario Vega, pastor de la Misión Cristiana Elim, expresó que con el Régimen de Excepción ha funcionado la desarticulación de las pandillas, mientras no las ha desaparecido, sólo las ha cambiado de lugar. Dijo que han sido capturados miembros de las estructuras criminales, y a eso se debe la calma en las comunidades, pero no significa que el problema de violencia está resuelto; hay un encarcelamiento, sin embargo, no se sabe quiénes son los capturados, porque había liderazgos de pandillas fuera del país. “Mientras no se desmonte y no se haga nada sobre las condiciones como la violencia, podremos tener remedios temporales, pero no la solución a lo que está provocando que niños y jóvenes se involucren”, sostuvo Vega durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán. Reiteró que durante el Régimen de Excepción hay muchos inocentemente capturados, de acuerdo al ministro de Seguridad, van más de 3 mil personas quienes según avanza el proceso, han sido liberadas. A criterio del pastor, la justicia de EEUU no es sobornable, por eso los cabecillas salvadoreños no quieren ser deportados, la estructura gubernamental que en un momento fue parte de negociaciones, actualmente tiene cobertura legal. “Ya faltan menos de 11 meses para elecciones, si todo se mantiene como hasta el momento, el presidente Nayib Bukele puede continuar con su popularidad para reelegirse, pero cuando se deja el poder, luego llega el momento de rendir cuenta del trabajo o resultados, el presidente Bukele deberá poner en una balanza, en el momento de tomar decisión si se reelige”, manifestó. Asimismo, consideró que para el presidente de la República es una decisión difícil reelegirse, porque la población resiente el tema de la economía y esas situaciones no se resuelven con propaganda. El pastor Vega manifestó que de acuerdo al reporte 2023 del Instituto Varieties of Democracy, de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, El Salvador ya no es un país democrático, y ha sido calificado como una autocracia electoral, que marca un retroceso. Según el informe, El Salvador es uno de los tres países con mayor retroceso en su democracia durante los últimos años, seguido por Afganistán y Myanmar. Hasta 2019 El Salvador era considerado una democracia electoral, una calificación que ya tenía desde 2012, pero en los últimos tres años se refleja un descenso hasta caer en la autocracia electoral. Relacionado Compartir Facebook

Twitter

Google +