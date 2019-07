COMURES plantea que deudores de multas no puedan tramitar documentos personales

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

La Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), durante su comparecencia en reunión de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, planteó que muchos infractores de ordenanzas no pagan sus multas a las comunas, por ello, consideró la posibilidad de que se les impida a personas naturales y jurídicas tramitar documentos.

Los representantes de COMURES consideraron que deben articularse esfuerzos, junto al Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y

el Centro Nacional de Registros (CNR), para que quienes adeuden multas a las municipalidades no puedan tramitar documentos.

“Se habla de tener ese acercamiento así, quienes sean multados y no cumplan con el pago de la misma, no puedan tramitar documentos personales; nosotros recomendamos que no sea solo a personas naturales, sino también a empresas”, sostuvo Rigoberto Mejía, alcalde de Chalatenango.

El edil sostuvo que otro de los aspectos tratados en la reunión de trabajo de la Comisión, tiene que ver en qué acciones llevar a cabo en relación a personas que violen las ordenanzas de un municipio al que no pertenezcan.

Las municipalidades consideraron importante el intercambio de ideas con los legisladores, quienes se comprometieron a divulgar la ley, además de las multas por transgredirla. Carlos Pinto, director de COMURES, también se refirió al papel de las alcaldías en el plan de seguridad desarrollado por el presidente de la República Nayib Bukele; porque durante la gestión anterior recibían recursos para acciones de prevención de la violencia.

“Hasta la existencia de la Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, había participación de cincuenta municipios; ahora estamos

esperando, hemos hecho dos solicitudes y nos respondió la ministra de Desarrollo Local, que este nuevo gobierno ha tenido la visión de que la prevención será liderada por ese ministerio”, afirmó Pinto.

El director de la corporación de municipalidades, externó que a la fecha se desconoce si continuarán recibiendo recursos provenientes de la cooperación internacional, para el desarrollo de acciones de prevención de la violencia.

En el organigrama del presidente de la República el tema de la prevención de la violencia se adjudicó a los ministerios de Desarrollo Local, Justicia y Seguridad, Gobernación, entre otros; por lo que las alcaldías esperarán a reunirse con los titulares de estas carteras de Estado, para conocer si participarán o no en este eje del plan presidencial.