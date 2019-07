Diputados ratifican apoyo al Ejecutivo en Seguridad, pero solicitan resultados

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Luego de la aprobación de la reasignación de fondos por $30.9 millones solicitada por Nayib Bukele, presidente de la República, para financiar el plan de seguridad Control Territorial, los diputados ratificaron el apoyo a estas medidas, pero pidieron al Ejecutivo presentar resultados del mismo.

Uno de los primeros en reaccionar a la resolución, tomada durante la sesión de trabajo de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, fue Carlos Reyes, jefe de fracción de ARENA, quien afirmó que apoyarán las iniciativas que vengan en beneficio de los salvadoreños.

“Ayer, el ministro de Hacienda nos presentó el detalle de utilización de los fondos y creímos que es oportuno apoyar el combate a la delincuencia desde esta Asamblea Legislativa, pero también queremos ser francos en que es fundamental que el gobierno se ordene un poco”, dijo Reyes.

El parlamentario se refirió a las declaraciones del presidente Bukele, en las cuales dijo necesitar $15 millones y luego presentó una solicitud por $31.4 millones; además, llamó al Ejecutivo a revisar la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia (CESC), en ella se expone que el gobierno está obligado a

presentar informes trimestrales de resultados.

Estos resultados deben presentarse según la Ley, en su artículo 14, al Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia formado por el gobierno anterior, pero la duda del diputado radica en que en la actualidad no se conoce si aún está vigente o no.

Reyes, además, externó que el mandatario salvadoreño ya habla de la ejecución de la segunda fase del plan de seguridad, sin presentar informe de resultados de la primera.

En el mismo orden, Carlos Ruiz, diputado del FMLN, consideró que la solicitud de su homólogo tiene razón de ser; si se destinan recursos para que el gobierno ejecute un plan, deben conocerse resultados de estas acciones.

“Si se aprueban recursos por 31 millones para combate a la delincuencia, se espera que el efecto sea una mayor seguridad; pero, si esto no sucede, cómo se explica que una cifra como esa no rinda los efectos deseados”, sostuvo el parlamentario.

Ruiz afirmó que es por eso que los diputados esperaban conocer el plan de seguridad del Ejecutivo, si bien están consientes de que la operatividad del mismo no debe exponerse, se pueden explicar los fundamentos de este.

Legisladores de todos los partidos políticos representados en el congreso salvadoreño, externaron que apoyarán las iniciativas que sirvan a los ciudadanos, pero la parte referente a exposición de resultados es responsabilidad del Ejecutivo.