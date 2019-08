Comunistas franceses rechazan que G-7 decida destino del planeta

Prensa Latina

El Partido Comunista de Francia (PCF) rechazó hoy que las potencias del G-7 pretendan en su cumbre del 24 al 26 de agosto en Biarritz decidir el destino de la comunidad internacional cuando son las responsables de sus males.

‘En un ambiente de bunker se reunirán los hacedores de las guerras, de las medidas de austeridad, los culpables de la pobreza y los que no tienen voluntad para combatir el cambio climático’, advirtió en una declaración.

De acuerdo con el PCF, el foro que reúne a Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido representa a los que han tomado el camino equivocado para enfrentar los problemas de la humanidad.

No es con la defensa del capitalismo financiero, los acuerdos de libre comercio y el cierre de las fronteras a los migrantes que puede hallarse la solución a los mismos, subrayó.

Para los comunistas franceses, por todo esto la cumbre de Biarritz acogida por el presidente Emmanuel Macron merece el calificativo de ilegítima.

El mundo lo que necesita es un G-195 de los pueblos y las naciones, sentenciaron en alusión a los países integrantes de la comunidad internacional.

Según la organización, la reunión prevista a partir del sábado en la suroccidental ciudad balneario no puede ofrecer más que propuestas cosméticas al planeta, pese a su declarado objetivo de abordar la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Basta con mirar la fotografía y ver en la misma a Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Boris Johnson, Guiseppe Conte, Justin Trudeau y Shinzo Abe, sin olvidar a Jean-Claude Junker y Donald Tusk, detalló.

En su declaración, el PCF también denuncio la demostración de seguridad y represión que acompañará la cumbre de Biarritz.

‘Los pueblos no necesitan al G-7. Las crisis climáticas, sociales, económicas y los peligros de guerra no pueden resolverlos sus responsables. Uno no confía el camión con las donaciones de sangre a Drácula!’, concluyó.