Comunidades de Suchitoto se oponen a granja industrial

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

Ala voz del “No queremos ser vecinos de la Granja Suchitlán” un centenar de personas representando a siete comunidades de Suchitoto, expresaron su desacuerdo con la construcción de una granja industrializada.

El proyecto tiene cinco hectárea cerradas, con una infraestructura de 2 mil metros cuadrados, en la cual se construirá ocho galeras, y posteriormente otras dos en el terreno. Lo que, según los pobladores, contaminará las aguas del río Chalchigüe y sus afluentes La Haciendita y Mico Bravo.

Los representantes de las juntas de agua se reunieron con el alcalde de Suchitoto, Denis Miranda, quien reiteró el apoyo a las comunidades en el rechazo a esta industria en el territorio.

“Nosotros hemos sido respetuosos de todas las condiciones técnicas y legales. Pero en un acuerdo municipal con el Concejo en pleno hemos votado a favor de las necesidades de la población”, afirmó Luis Landaverde, presidente del Sistema de Agua Comunitaria.

Landaverde señaló que la única prioridad que tienen ahora como gobierno local de validar es el derecho al agua de la población, porque de no hacerlo, a futuro se enfrentarán a una situación difícil e irreversible de una crisis de agua.

“No estamos de acuerdo con el tipo de desarrollo que algunos pretende llevar a cabo, y en ese sentido decimos al gobierno, no estamos de acuerdo con la granja, y eso que quede claro a la población, que estaremos con ellos”, reiteró Miranda.

Landaverde, que es presidente de ACRASAME, solicitó al presidente Nayib Bukele ordene que se detenga la construcción de esa granja industrializada, pues era “un proyecto de muerte”, que no traía ningún desarrollo para la gente.

“Primero van a hacer un pozo que vendrá a competir con la necesidad de agua de las comunidades. Y luego, contaminarán los ríos dejando sin el recurso hídrico a la población”, señaló.

“Lo peor es que esta gente (avícola) cuando ya no tenga agua hace sus maletas y se va de la zona, pero el pueblo continuará allí, sin agua potable y con ríos contaminados”, argumentó Landaverde.

Asimismo, los pobladores denunciaron que la empresa vulneró la autonomía del gobierno local, cuando no presentó su Estudio de Impacto Ambiental ante la Unidad Municipal de Medio Ambiente, lo que violentó su autonomía como autoridad local.

“Nosotros, como Sistema de Agua, hemos hecho la invitación a otras comunidades en similar situación a unirse y formar un sólo frente junto al Concejo Municipal, a luchar por el agua y estemos alerta porque necesitamos que todos nos sumemos en Suchitoto, no sólo las comunidades, sino también los habitantes de esta ciudad que también toman agua y que son aguas que vienen de las afueras donde las comunidades plantan árboles para que haya agua en la ciudad”, reafirmó Landaverde.

Por su parte, Jesús Cordero, presidente del Sistema de Agua La Haciendita, reafirmó que el pozo que abastece a sus comunidades está a menos de un kilómetro de la granja Suchitlán, pudiendo convertirse en un” foco de contaminarán” para más de 4 mil personas.

“En la zona de La Mora la contaminación llegará a 14 comunidades, por eso pedimos a las autoridades que no permitan su instalación. Y las que ya están en este territorio, pues, que hagan una evaluación y salgan también de Suchitoto”, dijo.

“Hay comunidades que ya deben comprar agua para poder tomar en nuestro municipio. De ahí nuestro interés que salgan del municipio, cuando aún tenemos agua de calidad”, puntualizó Cordero.