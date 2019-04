Comunidades de migrantes rechazan acuerdo fronterizo firmado entre EE. UU. y C. A.

Yanuario Gómez

Representantes de la Alianza Américas, rechazaron la firma de un memorando de cooperación en materia de seguridad en las fronteras en Centroamérica entre los ministros de seguridad de Guatemala, Honduras, El Salvador y la Secretaria de Seguridad Interior de EE. UU. que busca mejorar la cooperación para reafirmar la seguridad fronteriza en Centroamérica.

Según los firmantes, el acuerdo tiene como finalidad prevenir la formación de nuevas caravanas de migrantes y responder a las causas de origen de la crisis migratoria, algo que para Oscar Chacón, Director Ejecutivo de Alianza Américas, es violatorio de derechos humanos.

“El Memorando de Cooperación es particularmente preocupante. Los propósitos anunciados en el Memorando, son contrarios a derechos humanos fundamentales, incluyendo la libertad de movimiento, especialmente el derecho a salir del país de origen y el derecho a pedir asilo”, expresó Chacón, mediante un comunicado de prensa.

A juicio del director de la alianza de migrantes, una red de 50 organizaciones lideradas por inmigrantes que representan a más de 100,000 familias en todo Estados Unidos, el memorando criminaliza las caravanas que viajan hacia Estados Unidos, a través de Centroamérica y México e intenta frenar los flujos mixtos de solicitantes de asilo y migrantes bajo un enfoque de seguridad.

En visión de la Alianza Américas, una crisis humanitaria no se resuelve limitando o persiguiendo a quienes huyen de sus países, sino respondiendo a sus necesidades humanitarias en el viaje, garantizando condiciones de seguridad, transporte, alimentación, albergues y atención de salud.

“Un enfoque de criminalización y de seguridad no responde a las causas del éxodo. La decisión de viajar en grupos grandes es el resultado del empeoramiento de las condiciones en los países de origen. Salen de sus países porque no tienen ninguna expectativa de encontrar protección porque no existe estado de derecho y porque no hay otra opción”, expresó Chacón.

Para la asociación pro migrantes, la firma del memorando no es un esfuerzo conjunto para responder a una crisis humanitaria, sino un ataque coordinado contra los migrantes de Centro América y de muchas otras partes del mundo, que viajan por la región.

Además expusieron que la migración segura, ordenada y regular no se alcanza mediante la persecución de la migración irregular, sino con la creación de condiciones en los países de origen, que genuinamente conlleven a que cada vez menos personas tengan que recurrir a la salida forzada de sus países para sobrevivir.

Alianza Américas, se mostró preocupada por la firma del memorando y lamenta que los cuatro firmantes hayan faltado a su obligación de proteger a los continuos flujos mixtos en la región, ya que este enfoque es contrario a sus obligaciones internacionales de derechos humanos y a los principios básicos de humanidad.