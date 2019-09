Comunidades afectadas por desabastecimiento de agua demandan medidas urgentes

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

“Queremos agua” es el simple mensaje que enarbola un grupo de usuarios de agua potable del Área Metropolitana de San Salvador, aglutinados en la Asociaciones de Consumidores de El Salvador (Enlaces) y que, junto al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), protestaron públicamente por el desbastecimiento del vital líquido que sufren a diario.

“El agua no cae (en los hogares), la razón es un servicio deficiente y, como mujeres, tenemos que desvelarnos porque el agua llega por la madrugada y, luego, continuar el día con las labores y esto genera estrés. Este problema se puede resolver, si el gobierno pone en práctica una política para el agua y que se enfoque en las comunidades”, señaló Marina Estrada, de Enlaces.

La denuncia ciudadana se contextualiza en un país con el 95 % de los ríos con alto nivel de contaminación ambiental, que solo permite a una mínima cantidad de cuerpos de agua mantener vida en ellos. A lo que se suma la degradación ambiental y, a ella, el alza en la demanda de agua por el crecimiento poblacional, como lo confirman informes del FONAES y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Asimismo, Enlaces y el Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) presentaron sus cifras y diágnostico (2018), que estableció que en siete municipios, que incluyó a 56 comunidades, 23 (41 %) presentaron algún tipo de desbastecimiento, entre los 6 a 16 días. En 34 comunidades (64 %) cuentan con un acceso al servicio de agua entre 2 a 12 horas, lo que repercute en la salud de la niñez y adultos mayores en este ámbito.

Danilo Pérez, presidente del CDC, afirmó que esta problemática del agua también incurre en el pliego tarifario, dejando a los grandes consumidores con precios bajos, mientras al domiciliar y negocios de subsistencia como tortillerías, comedores populares o tiendas, con la facturación alta.

“Estamos preocupados por el desbastecimiento que se presenta actualmente, sabemos que son miles de familias que están siendo afectadas. Y, frente a esta situación, le estamos solicitando al presidente, Nayib Bukele, que se ponga al frente de esta situación, porque el plan que aborda ANDA no está dando respuesta efectiva a la demanda que necesita la población. Quisiéramos que el presidente, junto a su consejo de ministros, implementen un Plan de Emergencia del área metropolitana, para abastecer de agua a las comunidades”, argumentó Pérez.

En cuanto a los mecanismos sociales de participación ciudadana, Danilo Pérez hizo énfasis en la necesidad de contar con una Ley General de Agua y las correspondientes gobernanzas del agua, que tendrá a cargo el enfoque de la distribución y el uso del agua, para evitar manejos políticos o intereses económicos.

“Lo que estamos observando no da respuesta a la situación de crisis por agua que viven cientos de comunidades en el área metropolitana de San Salvador; además, queremos que se cobre la tarifa mínima a todas aquellas comunidades que tienen problemas de desbastecimiento, que serían 2 dólares con 39 centavos, porque no es justo ni correcto ni adecuado que ANDA mande recibos con altos cobros de un servicio que no han recibido”, sostuvo.