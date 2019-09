Sindicatos reaccionan ante primeros cien días de gobierno de Bukele

Alexander Pineda @DiarioCoLatino Sindicatos, asociaciones de trabajadores y movimientos ciudadanos aglutinados en la Coordinadora Nacional de Amplia Participación (CONAPAR) emitieron ayer su valoración acerca de los primeros cien días de gobierno del presidente Nayib Bukele. El sector educación denunció que los cambios percibidos han sido mínimos, y señalaron que aún falta impulsar medidas para que un gran número de centros educativos que funcionan en condiciones poco aptas para la enseñanza sean reacondicionados. En tanto, Marvin Reyes portavoz del movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil dijo, que si bien el tema de seguridad se ha convertido en un estandarte de este Gobierno, las condiciones en que los elementos de seguridad pública realizan su trabajo siguen siendo cuestionables. “Esta situación en seguridad nos deja a nosotros con un sabor agridulce, durante los primeros cien días de gobierno de Nayib Bukele no se ha mejorado en nada las condiciones de trabajo de los policías, lo que sí les ha aumentado es su trabajo y su fatiga física y mental”, indicó Reyes. Además agregó, que al interior de PNC existen jefaturas que pretenden ver como “peones” al agente policial que realiza labores de seguridad pública. “Los jefes policiales se adjudican hasta tres vehículos con motoristas, seguridad y noventa vales de combustible para cada vehículo”, denunció. Por su parte, Silvia Navarrete representante de SITRASALUD manifestó, que mediante propaganda se está haciendo creer que el sistema de salud pública se encuentra abastecido de medicamentos. “Pedimos que haya transparencia y honestidad, consideramos que cien días no son suficientes para resolver el problema de salud, lo malo es que se quiera hacer creer que todo esta resuelto. La sindicalista indicó que otro de los grandes problemas que afronta el sistema público de salud, es la falta de personal para atender la demanda de usuarios, lo que conlleva a una sobrecarga laboral del personal existente. Reveló además una prohibición girada por autoridades de Salud para que empleados no emitan declaraciones sobre problemas como el desabastecimiento de medicamentos. Asimismo, Navarrete hizo mención de las contrataciones que esta realizando la cartera de salud, tras afirmar que el nuevo personal se esta contratando sin derecho a prestaciones de ley. “Estas plazas que se están ofertando no garantizan estabilidad laboral, por lo que tampoco garantiza que los pacientes recibirán la atención necesaria; se habla de construir nuevos hospitales pero no del recurso humano que va a trabajar en ellos”. Stanley Quinteros representante del sector laboral del órgano judicial instó al presidente Nayib Bukele a respetar la independencia judicial, “el órgano judicial no puede ser visto como un instrumento, no actuará como a él le convenga, ya tuvimos los señalamientos por no actuar de acuerdo a sus intereses”. CONAPAR convocó a una masiva movilización por la dignificación del sistema de pensiones para el próximo 27 de septiembre. “Tenemos derecho a exigir condiciones dignas para nuestra vejez”, manifestaron.

