Comunidad de la Cripta señala que año nuevo se trata de conversión 

El padre Jhonny Flores presidió la eucaristía de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En la homilía instó a estar unidos en familia y con El Señor, ya que él es el único que dará la vida eterna.

Este domingo 28 de diciembre la comunidad de la Cripta de desarrolló la última misa del año 2025, en la homilía se recordó que se debe ser mejor persona para el próximo año para estar en el camino del Señor.

Sobre la finalización del año, la comunidad romeriana señaló que todo el dolor que se ha sentido y expresado durante el año llevará a la conversión y estar en la guía del Señor.

La cripta señaló que la Fe en Cristo va a llevar a ser mejores personas en el año nuevo, ya que con el pasar del tiempo se debe ser mejor con el prójimo y con el señor, esto se logrará a través de la oración y la cercanía con el padre.

En ese sentido la comunidad instó a que los feligreses abran el año con más amor y perdonando a todos aquellos que se han manchado las manos ya que así lo quiere el señor.

El evangelio se trató sobre la vida humana de Jesús en el seno familiar junto a María y José que lo prepararon para que pudiera cumplir su misión. En ese sentido, presentaron un recuadro de la Sagrada Familia simbolizando que, como la familia terrenal de Jesús, da ejemplo de obediencia a Dios, de valor para enfrentar los riesgos y de saber dirigir su vida en pobreza con respeto, dignidad y amor.

La comunidad recordó que Monseñor Romero cuestionó la ambición y crueldad con la que Herodes queriendo matar a Jesús, mata a los Santos Niños Inocentes. Por ello, presentaron a las luces simbolizando el martirio de los niños inocentes a quienes el cruel Herodes mandó a quitar la vida, conservando así la del niño Jesús para que Él pudiera cumplir con su proyecto de salvación para la humanidad.

Pablo exhorta a ser humildes, pacientes, agradecidos, a soportar y perdonar mutuamente para que reine la paz y el amor de Cristo en los corazones. Presentaron la Frase «Vida en Paz y amor» simbolizando que al practicar valores cristianos en la convivencia familiar y social se tendrá una vida pacífica y en armonía.