Antiguo Cuscatlán recibe a los Santos Niños Inocentes 

Compartir

Por: Iván Escobar

Colaborador

Con la procesión de los Santos Niños Inocentes en Antiguo Cuscatlán, este sábado, en la víspera del Día de los Santos Inocentes, que se conmemora cada 28 de diciembre, los católicos recuerda la triste fecha y piden por las almas de aquellas pequeñas víctimas del odio.

Las familias salvadoreñas llegan con las imágenes de los niños Dios, provenientes de diferentes partes del país, con alegría y devoción en una celebración católica y cultural que data de muchos años, un recuerdo de generaciones.

Los coloridos trajes, ocupaciones y decorativos en cada uno de las carrozas o canastas de niños que se presentan ante el templo, e ingresando la tarde del 27 de diciembre, acompañados de Santa Juana, luego de recorrer las calles de esta localidad, portadores de los múltiples agradecimientos de las familias por favores recibidos.

La llegada de los niños es símbolo de la fe católica en esta época de Navidad y fin de año, donde se recuerda el nacimiento del niño Jesús, pero también la masacre cometida por el Rey Herodes, con la intensión de acabar con la vida del hijo de Dios.

El 28 de diciembre es el día de los inocentes, fecha de dolor y represión que la iglesia considera no debe continuar, sin embargo señalan sus pastores que la pobreza, marginación e indiferencia hacia los pobres, la violaciones a niños y niñas, y carencia de políticas en favor de los más necesitados se vuelven nuevas formas de violaciones a sus derechos como en tiempos pasados.

Este 28 la iglesia celebra la solemne eucaristía, en la cual se recuerda la fecha y se pide por la justicia y paz de las familias. También la cultura popular en algunas partes o países ve un día ideal para hacer bromas, en nombre de los inocentes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...