Comunidad Barranca Honda denuncian a Carlos Arias por perforación de pozo agroindustrial

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Habitantes de Barranca Honda, San Juan Opico, La Libertad, ASAGUAL y el Foro del Agua denunciaron que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) otorgó el permiso a Carlos Arias, para perforar y poner en funcionamiento un pozo agroindustrial, amenazando el abastecimiento de agua a 300 familias de la zona.

Alejandro Henríquez, representante del Foro del Agua, explicó que las comunidades exigen a la ASA tomar medidas por la instalación del pozo agroindustria, porque está entre 15 a 25 metros de distancia del pozo que abastece a más de tres comunidades.

Henríquez detalló que hace ocho años Carlos Arias, quien fue parte de la alcaldía de San Juan Opico, compró un terreno y recientemente abrió un pozo con fines de exploración, también ha instalado tuberías y tendido eléctrico para bombear y extraer el agua, lo cual afectaría también los cultivos de las comunidades al reducirles la cantidad y calidad del agua.

“La ASA no hizo mediciones ni estudios técnicos, el permiso quizás no tiene las suficientes bases técnicas para permitir este tipo de actividades. Carlos Arias se dio cuenta que ese terreno donde está el pozo comunitario estaba en un proceso de donación de la alcaldía, pero por razones desconocidas no se logró donar y apareció que él lo compró”, sostuvo.

Con la perforación de este pozo industrial hay una vulneración al artículo 135 literales A y H de la Ley General de Recursos Hídricos, donde se prohíben la utilización, aprovechamiento y extracción del agua sin el permiso de la autoridad competente, que en este caso es la ASA.

“Queremos que la ASA tenga control y no permita más casos como este, donde se están perforando pozos entre una distancia de 10 a 25 metros, cuando ya ANDA tenía una regla técnica de no afectación y guardaba la distancia entre un pozo y el otro; en lugar de tener una ganancia para las comunidades, la ASA lo que está haciendo es legalizar las injusticias y las viejas mañas que han existido”, externó el representante del Foro del Agua.

La comunidad Barranca Honda también presentó esta denuncia ante el Juzgado Ambiental, para que tome acciones en contra de la perforación del pozo agroindustrial, e interponer una solicitud de medidas cautelares, a fin que la ASA rectifique el permiso otorgado.

“Es muy lamentable que instituciones del Estado como la ASA estén asolapando lo ocurrido en la comunidad, queremos que el Juzgado Ambiental llegue al lugar y haga una inspección si la distancia entre un pozo y el otro es la adecuada, o que diga si esto afectará en cantidad y calidad del agua”, señaló Henríquez.