¡Completos!

Manahen González

@ManahenGza

Carlos de los Cobos, técnico de la selección mayor de El Salvador, ya tiene a sus disposición los 23 jugadores que convocó para el duelo ante Jamaica, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de Naciones CONCACAF.

Los últimos elementos en integrarse al combinado nacional fueron los legionarios: Nelson Bonilla, Bangkok United; Tomás Granito, Miami F.C; Darwin Cerén, Houston Dynamo; Joaquín Rivas, Saint Luis F.C; Jamie Alas, Municipal; y Bryan Tamacas, Sportivo Luqueño.

De esta forma, De los Cobos trabajará de lleno en la idea de juego a implementar en el vital duelo ante los jamaicanos, que está programado para el sábado 23 de marzo a las 8:00 p.m., en el estadio Cuscatlán.

Legionarios comprometidos

A pesar del poco tiempo que tendrán para adaptarse a la idea de juego del estratega mexicano, los jugadores foráneos se muestran comprometidos a luchar junto a sus compañeros para que la selecta gane y consiga el boleto a Copa Oro.

“Estamos comprometidos porque se nos viene un partido difícil en el que tenemos que ganar y gustar. Sabemos que será complicado, pero estaremos en nuestra cancha y con nuestra afición, por lo que solo queda ganar y clasificar a Copa Oro”, expresó Jaime Alas, del Municipal de Guatemala.

Y es que Alas considera que no obtener el boleto a Copa Oro sería algo “desastroso” para El Salvador, por lo que darán el “todo por el todo” para conseguirlo.

“Nosotros saldremos a ganar, porque no queda de otra. La verdad sería algo desastroso no ir a Copa Oro y para la mí sería la primera vez que no lo conseguiría”, agregó el volante.

Por su parte, Bryan Tamacas, del Sportivo Luqueño de Paraguay, dijo que llega con la intención contribuir, junto a sus compañeros, para conseguir el triunfo ante Jamaica.

“Esperamos en Dios que el rendimiento de todos sea el mejor y le demos la alegría a la afición de ganar el partido más importante y lograr el boleto a la Copa Oro”, expresó el defensa lateral.

Asimismo, Tamacas dijo que todo el plantel está motivado y con ganas de afrontar el partido con Jamaica, ya que saben la importancia del mismo para el futuro de la selecta.

En tanto, Darwin Cerén, del Houston Dynamo, de la MLS, se mostró contento por volver a la selección y dijo estar listo para el duelo ante los caribeños.

“Me motiva regresar a la selección y estoy listo para el partido que se viene, aunque sabemos que será un partido difícil, pero hay confianza en el grupo por sacarlo adelante”, expresó Cerén.

En la misma línea, el volante de contención dijo que viene a aportar su “granito” de arena y a luchar, junto a sus compañeros, por conseguir la clasificación a Copa Oro.

“Creo que vamos pasa a paso, la selección está jugando bien y eso es importante. Yo vengo a sumarme al trabajo de los compañeros y a tratar de poner mi granito de arena para que la selecta consiga el objetivo de llegar a Copa Oro”, puntualizó el jugador foráneo.