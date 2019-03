Dada Hirezi impresionado de discurso derechista de Bukele 

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El excanciller de la República, Héctor Dada Hirezi, expresó su sorpresa por el tono del discurso y el itinerario de la visita del presidente electo, Nayib Bukele, a los Estados Unidos donde se reunió con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump y brindó un discurso en la fundación de la derecha estadounidense (Heritage Fundation).

“Lo más sorprendente fue el discurso en la Fundación Heritage. Es uno de los discursos más de derecha que yo he escuchado a un alto funcionario salvadoreño por muchos años, una confianza absoluta en el mercado. Creo que es un discurso absolutamente de derecha”, manifestó el también exministro de Economía en la entrevista con canal 10.

El discurso es aun más sorprendente, dijo Dada Hirezi, si se toma en cuenta que el presidente electo se promovió entre las bases del FMLN y de la izquierda salvadoreña, como su nuevo referente y acusó al partido de la exguerrilla de haberse plegado al neoliberalismo.

“Me sorprendió porque él acusó al FMLN de haber renunciado a sus principios revolucionarios cuando él estaba a punto de salir del FMLN. O sea, dijo, que (el FMLN) había asumido los principios neoliberales de ARENA y es un discurso bastante neoliberal el que (Bukele) dio en la Fundación Heritage”, recordó el también exdiputado del partido de centro izquierda Cambio Democrático.

Según el exministro, “sigue siendo una incógnita” el gobierno de Bukele. “Él da mensajes bastante confusos. Y como aquí conocemos más tuits que mensajes con contenido”, manifestó. Sobre la postura de Bukele, respecto al tema migratorio, el excanciller dijo que esta no solo se puede combatir con “negocios” sino que es necesaria una ayuda de los Estados Unidos.

“Tiene mucha razón en decir que la migración debe ser detenida con desarrollo económico y yo diría, con tejido social que no tiene este país, que se le ha destruido, y esa es una apuesta que no es de corto plazo, creo que hay que buscar un programa donde se requieran no solo negocios como dijo en la Fundación Heritage, se trata de ayuda también”.

El excanciller manifestó que Estados Unidos también tiene que pagar su parte en este tema. “Hay que darse cuenta que nuestra migración, contribuye con una buena cantidad de miles de millones de dólares al PIB de los Estados Unidos”, afirmó.

Dada Hirezi, dijo que el rechazo a la migración de salvadoreños no tiene que ver con que el presidente sea Salvador Sánchez Cerén, o alguien de derecha porque el mandatario estadounidense tiene una mentalidad racista y lo que no quiere son migrantes de piel oscura.

“No es un problema con el gobierno de Sánchez Cerén, es un problema con el color de nuestra gente”, destacó el político de centro izquierda.