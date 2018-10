¡Completos!

@DiarioCoLatino

La selección mayor de fútbol de El Salvador trabaja con plantel completo con miras al duelo ante Barbados, por la segunda jornada de la Liga de Naciones CONCACAF.

Nelson Bonilla, del Sukhothai tailandés, y Arturo Álvarez, del Houston Dynamo de la MLS, fueron los últimos legionarios en incorporarse a los entrenamientos.

Bonilla, quien fue fundamental para evitar el descenso de su equipo al marcar 25 goles, se perfila para encabezar el ataque frente a los caribeños.

Arturo Álvarez, por su parte, es uno de los jugadores con mayor experiencia del grupo convocado por el entrenador Carlos de los Cobos.

El jugador del Dynamo se mostró contento por el llamado del estratega de la selecta y representar al combinado nacional en el estadio Cuscatlán.

“Tengo un aprecio especial con Carlos de los Cobos, porque fue el técnico que me abrió las puertas en la selección y espero aportar, ya que hace buen rato que no juego un partido con la selección en El Salvador y hacerlo en casa es una de las cosas más lindas”, manifestó Arturo Álvarez.

El legionario salvadoreño dijo además que viene con más ritmo de juego en comparación a la última convocatoria en la que enfrentaron a Brasil.

“Ha sido una temporada muy difícil para mí, debido a que no he tenido muchos minutos en mi equipo. No obstante, el último partido contra Seattle Sounders jugué bien y estoy contento de llegar con mejor ritmo que la vez anterior”, explicó Álvarez.

La selecta realizará hoy su última sesión de entrenamiento y quedará así lista para el partido ante Barbados programado para mañana las 8:00 p.m., en el estadio Cuscatlán.