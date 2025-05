Comisionado de DDHH deja el cargo en medio de tensión social

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán Caballero, informó de su renuncia al cargo minutos después que la Fiscalía General de la República informara la detención de la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López.

“Con profunda tristeza y sincera gratitud me dirijo a usted (al presidente de la República, Nayib Bukele) para comunicarle mi decisión de renunciar al cargo de Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, cargo que he desempeñado con orgullo, responsabilidad y compromiso”, dijo el comisionado en una carta dirigida a Bukele fechada el 15 de mayo de este año, tres días después, de que la Policía Militar reprimiera a los habitantes de la Comunidad El Bosque quienes realizaban un plantón pacifico para evitar ser desalojados de sus terrenos. De hecho, Guzmán no se pronunció sobre este caso, pese a la gravedad de la situación.

En la misiva dirigida a Bukele, Guzmán agradeció al mandatario por nombrarlo y por trabajar en este campo. “Durante este período he tenido la oportunidad no solo de aportar al país desde mi conocimiento, sino también de crecer personal y profesionalmente junto a un pueblo admirable, resiliente y lleno de esperanza”.

El 25 de mayo de 2023, Bukele juramentó a Guzmán como comisionado presidencial de derechos humanos y libertad de expresión, a dos años, Guzmán hizo poco o nada sobre este campo en El Salvador, porque hubo detenciones arbitrarías, intimidaciones a periodistas y sociedad civil, restricciones, persecución, torturas e incluso asesinatos dentro de las cárceles. Sin embargo, Guzmán, negó todo esto pese a que había vasta documentación que lo respalda. Incluso, dijo que los detenidos, debían morir “de algo”.

Guzmán sostuvo que dejar el cargo “no ha sido fácil”, pues deja atrás “una etapa extraordinaria” de su vida, “marcada por grandes desafíos y valiosos aprendizajes. Sin embargo, como enseña otra regla esencial del poder, para alcanzar nuevas cumbres es necesario saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia”.

El ex funcionario remarcó que “desde donde me encuentre, siempre seré un aliado incondicional de la causa por la dignidad, los derechos humanos y el progreso integral de nuestros pueblos”. “Seguiré atento y dispuesto a servir desde nuevos horizontes, convencido de que nuestro camino volverá a cruzarse en el esfuerzo común por la construcción de sociedades más justas y prósperas”.

Bukele habría aceptado la renuncia según se lee en la contestación, Casa Presidencial le solicitó a Guzmán que ejecutara todos los trámites necesarios, tales como la entrega de expedientes y culminación de cualquier proceso administrativo.

Guzmán no especificó el motivo real por el cual deja su cargo; sin embargo, deja un mensaje sobre los momentos que lo hace; lo informó minutos después que capturaran a Ruth Eleonora López, uno de los rostros más significativos en la defensa de derechos humanos en El Salvador.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...