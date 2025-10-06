Comisión de Hacienda dictamina a favor de asignar $113.2 millones 

Compartir

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor de asignar $113 millones a diversas instituciones del Estado, entre ellas a la Presidencia de la República con $32 millones.

Laura Arce, subdirectora del Presupuesto General del Ministerio de Hacienda llegó a la instancia legislativa para explicar la reforma a la Ley de Presupuesto 2025 y para explicar para qué utilizarían los fondos asignados a las 13 instituciones del sector público.

El ramo de Relaciones Exteriores con $10 millones “para fortalecer el óptimo funcionamiento de las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en el exterior”.

La Fiscalía General de la República se reforzará con $8 millones pata “reforzar la capacidad operativa de la FGR para continuar combatiendo las diferentes formas de delincuencia violencia y criminalidad; además se dará inicio al funcionamiento del Centro Nacional de Anticorrupción creado mediante decreto legislativo de fecha 07 de febrero de 2025”, esto a través de la Ley Anticorrupción.

La Procuraduría General de la República tendrá $2 millones para “el cumplimiento del mandato constitucional de facilitar los servicios de defensa pública en diferentes áreas, y e acceso a la justicia a toda la población, principalmente a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad”.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tendrá $190 mil para el “fortalecimiento institucional, con el propósito de continuar velando por el respeto y la garantía de los derechos humanos, mediante la aplicación de mecanismos de defensa y protección”.

El ramo de Seguridad Pública y Justicia con $17 millones “para continuar apoyando las acciones encaminadas a incrementar la seguridad pública, consolidar el Plan Control Territorial y el Plan Cero Ocio, entre otros”.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología se asignan $2.5 millones; “para continuar garantizando la articulación y provisión de servicios de atención integral para los niños y niñas en su primera infancia en cumplimiento de la Ley Crecer Juntos”.

El Ministerio de Cultura se reforzará con $3,860,000, “para el fortalecimiento institucional con el propósito de mejorar y revitalizar los destinos y espacios culturales para la difusión, fomento, producción y proyección de la cultura salvadoreña como un derecho fundamental y como la base para el desarrollo social”.

El ramo de Economía obtendrá refuerzo por $6.5 millones; “para continuar respaldando las estrategias que fortalecen y promueven la inversión internacional y los proyectos estratégicos del gobierno que permitan alcanzar el crecimiento económico”.

El ramo de Agricultura y Ganadería tendrá refuerzo por $26 millones; “para continuar ejecutando acciones estratégicas para reactivar el sector agropecuario a nivel nacional y fortalecer la capacidad logística de abastecimiento de productos a precios justos para la población”.

El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte tendrá una asignación de $2 millones; “para el fortalecimiento institucional que permita continuar apoyando la ejecución de diferentes proyectos de inversión en infraestructura vial social y productiva”.

En el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se reforzará $500 mil para “el fortalecimiento de una gestión sostenible de los recursos naturales, la adaptación del cambio climático, principalmente en los sectores y territorios altamente vulnerables”.

El ramo de Turismo se refuerza con $2,650,000 “para continuar apoyando el desarrollo de las actividades en el marco de la estrategia denominada “Surf City El Salvador” y la promoción del turismo en eventos internacionales”.

Y la Presidencia de la República obtendrá refuerzo por $32 millones “para continuar ejecutando los planes y políticas que permitan el desarrollo económico y social del país”.

Esta iniciativa será aprobada este martes en la sesión plenaria.

