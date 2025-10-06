Giraldillo de Honor para tres figuras del Cine Europeo Contemporáneo

Compartir

Saúl Martínez

Corresponsal

@DiarioCoLatino

A un mes del tan esperado Festival de Sevilla, en su 22º edición las autoridades que lo organizan han anunciado la entrega del Giraldillo de Honor a cineastas como; Juliette Binoche, Costa-Gavras y Alberto Rodríguez. El festival de cine europeo de Sevilla, reunirá cerca de 188 títulos, con 78 estrenos nacionales y 20 mundiales, en un total de 565 proyecciones.

Manuel Cristóbal, director del Festival ha mencionado que “será un encuentro que, fiel a su vocación de descubrir, acompañar y celebrar el cine del continente, ofrecerá una panorámica diversa, exigente y vibrante del presente y el futuro del audiovisual europeo”.

Por esta razón , la mañana de este lunes 6 de octubre, Cristóbal, junto a Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultural del Ayuntamiento de Sevilla se han presentado en Madrid en compañía de una representación de cineastas protagonistas para abordar la temática del festival que inicia este próximo 7 de noviembre.

El director y guionista, Rodríguez ha logrado construir, desde Sevilla, a una Sevilla fuera de las postales como localización en muchas ocasiones, una filmografía profundamente europea y a la vez enraizada en la realidad social y moral de su tiempo, explorando temas como la corrupción, la memoria, la identidad o la culpa con una mirada autoral y una puesta en escena de extraordinaria precisión.

«Este Giraldillo de Honor es, sobre todo, un homenaje a una forma de mirar. A la de un cineasta que nos ha enseñado a redescubrir nuestra propia ciudad, pero también a entender el poder del cine como ventana a otros mundos” ha dicho Angie Moreno en su intervención.

Desde su debut con «El Factor Pilgrim» hasta títulos esenciales como «7 Vírgenes», «Grupo 7», «La Isla Mínima», ganadora de diez Premios Goya, «El hombre de las Mil Caras» «Modelo 77», la reciente «Los Tigres» o la serie «La Peste», su cine ha contribuido decisivamente a redefinir la narrativa audiovisual en España, situando a Andalucía como un territorio creativo de referencia.

En el caso de Binoche, ella registra una una carrera que abarca más de cuatro décadas y más de 70 títulos, Juliette; es hoy uno de los rostros más admirados y versátiles del cine europeo.

Presidenta de la Academia del Cine Europeo, ganadora del Óscar, de varios premios César del cine francés, de la Copa Volpi de Venecia, el Oso de Plata de Berlín, y el Goya Internacional de la Academia Española, la actriz francesa ha trabajado con directores esenciales como Jean-Luc Godard, Krzysztof Kieślowski, Michael Haneke, Abbas Kiarostami, Claire Denis o Olivier Assayas, consolidando un prestigio internacional que la sitúa entre las grandes intérpretes del tiempo.

“Conceder el Giraldillo de Honor a Juliette Binoche es un reconocimiento a una de las artistas más libres, valientes y versátiles del cine europeo. Su trayectoria, marcada por la generosidad y la búsqueda constante de nuevos lenguajes, ha inspirado a generaciones de cineastas y espectadores en todo el mundo. Para el Festival de Sevilla es un privilegio inmenso recibirla y acompañarla en este nuevo capítulo de su carrera, ahora también como directora”, concluyó Manuel Cristóbal, director del Festival.

