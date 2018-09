Comercio se pinta de azul y blanco

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Llega septiembre y los salvadoreños se preparan para conmemorar la firma del Acta de Independencia, y recordar a todos los personajes que lucharon porque Centroamérica fuera un territorio soberano e independiente.

A casi dos siglos de ese acontecimiento, son otros los personajes que se encargan de impregnar el patriotismo y pintar de azul y blanco el fervor cívico: los vendedores de artículos alusivos a la gesta histórica ocurrida el 15 de septiembre de 1821.

Aunque cada vez son menos los que se dedican a vender artículos relacionados con el mes de la independencia en las calles del Centro Histórico de San Salvador, Vilma de García continúa con la tradición en la concurrida calle Arce para mantener vivo el amor patriótico.

Aguja y silicona son las principales aliadas de esta vendedora, que desde hace 10 años se dedica a ofrecer diferentes distintivos, como banderas, listones, y una gran variedad de colas, así como diademas y ganchos para el cabello.

“A mi me gusta hacerlos porque me gusta ofrecer estilos diferentes y más duraderos, -cosidas no solo pegadas-. Es bonito porque colabora uno también a mantener vivo el fervor patrio”, expresó.

Son alrededor de cien tipos de articulos los que la comerciante de 58 años de edad, produce al día, para ofrecerlo al mejor precio. Estos rondan desde $0.25 a $2.00.

Su jornada inicia a las 7 de la mañana y concluye doce horas después y ofrece a las personas consumidoras los mejores productos, que van desde una bandera para carro, hasta bandas de tela para los estudiantes que participan en actos cívicos y desfiles alusivos a la Independencia.