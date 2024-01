Colegio Médico ha representado al gremio 80 años y aclara que no es “un club social”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante los señalamientos del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien calificó al Colegio Médico como “un club social”, Iván Solano Leiva, presidente de la gremial, externó que el funcionario desconoce los 80 años de historia, donde se ha impartido talleres, diplomados, certificaciones y recertificaciones de especialidades médicas.

“El señor presidente de la Asamblea me parece que desconoce los 80 años de historia del Colegio Médico, es más que un club social. Yo le diría con respeto, antes de decir lo que ha dicho, que averigüe, averigüe que no somos lo que él afirma”, publicó Solano en redes sociales.

El Colegio Médico de El Salvador enfatizó que nació como un escudo público y social de los médicos salvadoreños, ante los embates de las fuerzas externas que pretendían manejar a su antojo político y social a un gremio eminentemente humanístico, de proyección social.

“El Colegio Médico no es un club social, como algunos profesionales lo catalogan por su falta de conocimiento y criterio, no es un lugar de tertulia de colegas que se reúnan a hablar de las veleidades del mundo, en un afán de distraerse del diario quehacer; no es un lugar donde se conspira para manejar al sistema de salud”, expresó la gremial.

Asimismo, dijo que vela por la realidad científica y superación profesional, por lo cual ofrece continuamente actividades científicas y de refrescamiento de las especialidades a las nuevas generaciones para el buen ejercicio de la medicina; también, vela por el bienestar de sus asociados con prestaciones, como seguro de salud y seguro de vida.

“Ese origen esencialmente gremial puede haberse desnaturalizado en algún momento de los 80 años de existencia; nuestros detractores fomentaron la desunión, lo cual ha impedido que tengamos una Ley de colegiación única, que nos permitiría fortalecernos para incluir de la manera más noble y científica en la conducción de los problemas nacionales de salud”, señaló el Colegio Médico.

El pasado 16 de enero, Carlos Brizuela, presidente de la Federación de Profesionales de la Medicina (FEDEMED), presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto de la nueva “Ley de especialidades médicas”, a fin de que un nuevo Consejo Nacional Médico clasifique especialidades médicas autorizadas en el país.

“No se pueden autoproclamar que son los únicos representantes de los médicos, quienes nos trajeron una solicitud para el bienestar de todos los médicos fueron los de FEDEMED y con ellos es que vamos a conversar; el Colegio Médico es un club social y no estamos obligados a entablar un diálogo ellos”, afirmó Castro.

Respaldo al Colegio Médico

La Asociación Dermatológica de El Salvador (ADES) manifestó que se enorgullece de colaborar con el Colegio Médico de El Salvador, institución con la visión de integrar a la mayoría de médicos del país en un gremio unido y solidario. “Juntos trabajamos para participar críticamente en las políticas nacionales de salud, regular el ejercicio de la profesión médica y garantizar una atención médica de calidad para todos los salvadoreños”, indicó ADES.

Asimismo, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) reconoció la labor fundamental del Colegio Médico, institución que a sus 80 años de trabajo ha velado por el fortalecimiento gremial, de servicio al médico y a la población salvadoreña.

“Nos enorgullece colaborar con dicha institución, y contribuir con su visión de unidad del gremio, seguiremos trabajando conjuntamente en propuestas críticas de políticas de salud que mejoren la calidad de los servicios, con enfoque integral y beneficien a la población”, reiteró el SIMETRISSS. El Colegio Médico es la voz autorizada y creíble en materia de salud, aglutina a las 43 filiales que reúnen a los mejores médicos especialistas y subespecislistas del país.