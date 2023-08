COFOA pide al gobierno entregar escrituras de propiedad a 350 mil familias

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Las Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA) pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que no sancione la nueva Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, porque no cubre los requerimientos de una normativa efectiva para que los lotehabientes tengan lo que por tantos años han luchado: sus títulos de propiedad o escrituras.

En junio de este año la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional y una reforma al Código Penal, para que la comercialización de lotificaciones en condiciones irregulares y sin cumplir requisitos legales sea considerada un delito.

A los dueños de lotes que compraron antes de 2023 esta normativa no les ayuda en nada, porque no garantizan la entrega de los títulos de propiedad a los lotehabientes, a la fecha más de 350,000 familias no han recibido sus títulos de propiedad.

Los líderes de COFOA explicaron que la aprobación de la nueva ley y las reformas al Código Procesal Penal no son aplicables a las lotificaciones antiguas e irregulares, no contribuyen a garantizar los derechos de los nuevos lotehabientes, pues es aplicable solo a futuro.

Además, consideraron urgente que el presidente de la República no firme esa normativa, sino que la devuelva al Legislativo para que siga un estudio serio.

William Lobos, líder de COFOA, dijo que es afectado de esta problemática porque en el lugar donde vive no tiene sus escrituras desde hace 18 años, están pidiendo un derecho que por años han pagado con esfuerzo y sacrificio, porque todos los salvadoreños merecen una vivienda digna y segura.

“Muchos hemos tenido que sacrificar nuestro bien familiar para pagar mes a mes los lotes, incluso, en ocasiones cuando nos abrazábamos teníamos que pagar intereses, algunos hasta pagamos derecho de escritura y después de cinco o hasta 20 años las escrituras no las hemos recibido, por este medio pedimos al presidente que observe la ley y la envíe, para ser revisada de nuevo en la Asamblea y se tomen en cuenta las reformas presentadas por COFOA”, manifestó.

Según Alberto Velázquez Trujillo, director de COFOA, otra de las peticiones al presidente Bukele es que la Dirección de Obras Municipales (DOM) intervenga en sus comunidades, ya que nunca han llegado a reparar calles, mejorar el alumbrado público, construcción de cementerios, entre otras necesidades.

Asimismo, dijo que llevarán a la DOM alrededor de ocho mil firmas de habitantes de diferentes comunidades, quienes tienen grandes necesidades, pero siguen marginadas.

Mientras tanto, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, publicó en Twitter que las puertas de su oficina están abiertas para las comunidades que integran COFOA, la ley permanente de lotificaciones es una iniciativa que busca sumar y resolver esta deuda histórica.

“Hasta la fecha del universo de 7,500 familias que integran COFOA se han entregado 1,115 escrituras, liberando $2.5 millones a favor de las familias”, enfatizó.