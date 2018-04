CNJ habría incurrido en delito tras exclusión de candidatos

Compartir ! tweet





Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Tito Edmundo Zelada y Ulises Rivas darán batalla ante lo que calificaron como actos arbitrarios cometidos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) al excluirlos del proceso para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Zelada y Rivas conocieron la decisión del CNJ a través la noticia publicada en los medios de comunicación. “No sabemos las causas del porqué nos han quitado de la lista”, expresaron los abogados.

Rivas aseguró que los concejales han cometido el delito de actos arbitrarios, ya que se extralimitaron en sus funciones, como concejales, de acuerdo al artículo 186 de la Constitución de la República, como también el 57 del reglamento del CNJ.

Y es que el CNJ solo debe seleccionar a los 15 candidatos que le corresponde a esa entidad, y completar el listado de candidatos con los 15 que elige el gremio de abogados, a través de una votación libre y democrática.

La única forma permitida para excluir a un candidato a magistrado es que no esté en la base de datos del listado oficial de los abogados elegibles.

“Vamos a acudir a todas las instancias para dar batalla. Aquí no se ha escrito nada. Como progresistas, no negamos nuestra ideología, pero estamos convencidos de defender que no pertenecemos a un partido político”, argumentó Rivas.

En el caso de Tito Zelada, la sentencia de la Sala de lo Constitucional que lo separó del CNJ, en ningún momento menciona que es por afiliación con partido político, la decisión de los magistrados fue a raíz de que la Asamblea Legislativa no documentó si pertenecía o no a un partido político.

Mientras que en el caso de Rivas, como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, no hay una decisión en firme aún, solamente una medida cautelar, ya que el caso está siendo analizado en la Sala.

Los abogados acudirán a la Fiscalía General de la República para acusar a los cuatro miembros del CNJ por el delito de actos arbitrarios, también ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), por violaciones a sus derechos humanos, sin descartar la Sala de lo Contencioso Administrativo.

“Esta es una intolerancia política e intolerancia de pensamiento distinto. Por tratar de excluir a todo aquel que piensa diferente. Están cerrando un espacio de participación para que un grupo de abogados vuelvan a tener privilegios en CSJ”, advirtió Rivas.

Ambos abogados fueron electos el ocho de marzo, en las elecciones del gremio de abogados, representando a la Unidad Nacional de Abogados por la Justicia y Democracia (UNAJUD).

Coherencia moral

Por otro lado, los candidatos criticaron la postura de la presidenta del CNJ María Antonieta Josa de Parada, quien es hermana de un excandidato a diputado por el partido ARENA, de Sonsonate, y a quien le hizo campaña proselitista.

“Coherencia. Eso le exijo a la presidenta. Cómo ella se va a poner a excluir si tiene familiares con vínculos políticos. Eso se llama ser ilógico. La presidenta está actuando mal, en conocimiento pleno de cómo llegó al consejo. Pero no está actuando de forma lógica y coherente”, afirmó Rivas.

La presidenta del CNJ es hermana de José Eduardo Josa, excandidato por ARENA para una diputación en la Asamblea Legislativa, y durante la campaña, la presidenta acompañó a su hermano y en redes sociales hacía propaganda a su favor.

Pese a ello, los candidatos por UNAJUD reconocen que cualquier persona está en su derecho de tener una ideología y que nadie debe ser apartado de un cargo por ello.