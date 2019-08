CNCO lanzará EP muy pronto

SONY MUSIC/@SAmigosCoLartino

El galardonado, multiplatino quinteto CNCO hoy anunció a través de la revista Entertainment Weekly que su próxima producción discográfica será Que Quienes Somos, un EP de siete canciones. Este EP estará disponible a partir del 11 de octubre. La preventa comenzará este día.

Este EP incluye el sencillo “Ya Tú Sabes”, que también se estrena hoy. Este tema incluye un fragmento de la canción “Ríe y Llora” interpretada por Celia Cruz. “Ya Tú Sabes” es de la autoría de Edgar Barrera, Joey Montana, Njomza Vitia, Steven Franks, Fernando Osorio, Sergio George y Tommy Brown, siendo este último el productor. Para Brown, quien es conocido por su trabajo en los éxitos más sobresalientes de Ariana Grande, esta canción representa su primera incursión en la música en español.

Este lunes, 26 de agosto, CNCO actuará en vivo como parte del Pre-Show de los VMA de MTV. Esta es la primera vez que CNCO se encuentra nominado en esta entrega de premios. El quinteto se postula en las categorías de Group of the Year y Push Artist of the Year (Revelación del Año). Los muchachos también se presentaron recientemente en los Teen Choice Awards 2019, donde triunfaron en las categorías de Choice Latin Artist y Choice Latin Song por su éxito “Pretend”.

“Ya Tú Sabes” sigue los pasos del primer sencillo del EP, que se titula “De Cero”. Esta canción es de la autoría de los integrantes de CNCO con Andrés David Restrepo Echavarría “Rolo” (J Balvin), Johan Esteban Espinosa Cuervo “Jowan” (Sebastián Yatra), Salomón Villada Hoyos “Feid” (J Balvin, Sebastián Yatra), Alejandro Patiño “Mosty” (Maluma, Prince Royce), Oscar Hernández “Oscarcito” (Jennifer López) y Yashua Camacho. Su video musical cuenta con más de 29 millones de reproducciones, y fue filmado en Los Ángeles por el director Nuno Gomes (Ozuna, Daddy Yankee).