Club de Natación Flor Blanca denuncia exclusión de sus atletas en Mini Meet

Lo que se esperaba fuera una fiesta acuática para los tritones del Club de Natación Flor Blanca terminó en un mal momento. El sábado 17 de febrero se realizó el Primer Mini Meet del año en las instalaciones del Polideportivo de Merliot.

Los alumnos del Club de Natación Flor Blanca llegaron desde tempranas horas para competir en las piscinas del recinto deportivo y mostrar a sus padres sus destrezas en el agua. Sin embargo, todo se tornó gris cuando se enteraron -en primer lugar- que la competencia no iniciaría a las 8:30 a.m., como se tenía previsto, y que el equipo de relevos no podría competir porque “supuestamente” Antonio Pleitez, administrador del Club, presentó fuera de tiempo la documentación.

El Club de Natación Flor Blanca –en una carta que tiene en su poder Diario Co Latino– dice que Pleitez presentó a las 8:00 a.m. la documentación, pero el juez-árbitro Jesús Valencia la rechazó, aduciendo que ya eran las 8:10 a.m., y por ello los atletas no pudieron competir en el evento.

“Realmente fue lamentable para padres de familia, cuerpo técnico, delegado y directivos, observar a nuestros atletas (casi cien menores de edad) afectados emocional y psicológicamente por la decisión del gerente técnico, Luis Araujo, y el juez-árbitro, Jesús Valencia, de negarles el derecho a competir en igualdad de condiciones”, dice la misiva del citado Club, que también dice que los organizadores violentaron las leyes de la República y leyes internacionales que velan por los derechos de los niños y niñas.

Pero eso no es todo, el Club de Natación también dice que, debido a los reclamos realizados por Pleitez, personal de la Federación Salvadoreña de Natación realizó acoso sobre su administrador.

“Personal técnico de la Federación acosó verbalmente y trató de agredir físicamente al administrador de nuestro Club (Antonio Pleitez)”, se lee en la carta que fue firmada por Oswaldo Chavarría, presidente del Club, y que fue dirigida a Mauricio Acosta, presidente de la federación de Natación y padre del nadador olímpico.

Diario Co Latino trató de conocer la versión federativa; sin embargo, Luis Araujo, gerente de la Federación, se limitó a decir que ya enviaron la carta de respuesta al Club de Natación Flor Blanca.

Eso sí, al preguntarle a Chavarría sobre el contenido de tal misiva, consideró incoherente la respuesta federativa respecto a la sustancia de lo expuesto por el Club Flor Blanca.