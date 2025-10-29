Claudia Ortiz cuestiona falta de soluciones estructurales en el tema económico

Compartir

La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, manifestó este martes en Encuentro con Julio Villagrán, que es importante identificar la economía real de las personas y proponer una solución integral desde el Gobierno, para que puedan salir adelante.

«Para el salvadoreño es frustrante el hecho que ponemos todo el esfuerzo, trabajamos de sol a sol, pasamos horas en el tráfico, pero el resultado no es correspondiente al esfuerzo. Ahí es donde la economía tiene que tener mejores condiciones no para un poquito, sino para todos», comentó Ortiz.

Esto, tomando como base que, en El Salvador, el salario mínimo es de $408 sin descuentos de ley y la canasta básica alimentaria según la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC), es de $250 dólares en la zona urbana y $190 en el área rural al cierre de septiembre. A esto, se le suma el pago de los servicios básicos como energía eléctrica, agua, vivienda, etc., por ende, los ingresos no son suficientes.

La legisladora sostuvo que la economía en El Salvador no solo son las empresas formalmente constituidas, sino también, los comerciantes por cuenta propia y que les cuesta llegar a fin de mes.

Claudia Ortiz también señaló que «no hay suficiente inversión extranjera», ya que el porcentaje ha sido muy poco. «Se mantiene más o menos estable porque no crece. El Bitcoin no trajo ningún boom; al contrario, generó algunos turistas que venían a ver si el bitcoin realmente se podía ocupar, pero se dieron cuenta de que no, que había muchas trabas en hacerlo».

«Más allá de eso, aquí no han venido grandes empresas a invertir o ampliar sus inversiones, es porque el Gobierno hace lo contrario a lo que se necesita para que haya inversión», añadió Ortiz.

Además, todo eso se suma a los cientos de despidos que se han efectuado desde el Gobierno en los últimos años; solo para el año 2025, se han despedido a más de 18 mil personas, según organizaciones sindicales de salud y educación. Todos esos despidos del Estado pasan en la búsqueda de un empleo en el sector privado que de por sí, ya está saturado o simplemente quedan desempleados y ahí es donde surgen las carencias de las necesidades básicas.

En 2024, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples del Banco Central de Reserva (BCR), de los aproximadamente 2 millones de hogares en El Salvador, más de 182 mil viven en pobreza extrema. Es decir, casi 1 de cada 10 hogares apenas logra cubrir la canasta básica.

Registros de pobreza extrema ha reportado un aumento durante los últimos cuatro años: en 2021, se tenían 151 mil hogares en pobreza extrema; en 2022, 170,400; para 2023, 177,200 y para 2024, 182,200.

En ese sentido, Claudia Ortiz sostuvo que los datos no sorprenden por la forma en cómo se ha manejado la economía. “Los ingresos de la gente ya no alcanzan para los costos de vida. Desde 2021 decimos que el costo de vida ya tiene una tendencia al alza, también lo decían organizaciones especializadas en economía”.

La legisladora sostuvo que cuando un Gobierno ve que eso pasa, “tiene que tomar medidas que sean efectivas especialmente para proteger a la población más vulnerable para que no caiga en la pobreza (extrema)”.

Sobre el tema económico “hay que tomar medidas más allá de meras activaciones de marketing, medidas estructurales que cambien el sistema que generan esas dificultades. Si se tiene un alza en el costo de la vida y, además, los programas sociales se van desmantelando, la gente (entra) en caída libre; en lugar de ir avanzando en la reducción de la pobreza en el país, hemos retrocedido bastante”.

Claudia Ortiz recordó la frase popular que se dice en redes sociales: “la seguridad nos está saliendo cara”, a juicio de la legisladora “esa frase resume que nos está saliendo caro porque está caro los alimentos, servicios y el costo de la vida, la gente paga impuestos en todos los productos de primera necesidad, pero a los inversionistas le quitan los impuestos hasta por 15 años”, dijo en referencia a la exoneración de impuestos a grandes empresas a fin de que inviertan en el país.

En ese sentido, añadió Ortiz, la visión de VAMOS es generar un estado de bienestar para El Salvador que busca proteger a las personas en sus etapas “más vulnerables”, pero “se necesita tener un estado democrático, realizar una reforma fiscal para que las personas que tienen más paguen proporcionalmente lo que corresponde”.

En cuanto al adelanto de aguinaldo, sobre todo al sector público, que ya fue efectivo, la legisladora sostuvo que el trasfondo es para «distraer la atención» y «dar la sensación que hay un beneficio». «Sin duda puede ser un alivio en el momento y salir a flote con algunos gastos, pero no es una solución integral a la situación económica; es un parchecito», lamentó Ortiz.

“Hace un año hicimos la propuesta para reestructurar el concepto del aguinaldo, para que las personas con 5 años de servicio sean de 25 días, son medidas económicas que respondan a la realidad del país actual, la última vez que se revisó fue hace 10 años y ya no tenemos la misma situación socioeconómica”, puntualizó.

