Ciudad Mujer Comunitaria visita la población de Joateca

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

Las mujeres en Joateca recibieron la visita de las funcionarias del programa “Ciudad Mujer Comunitaria”, con el afán de acercar diversos servicios de manera integral. Dicha jornada se realizó en la sede de Ciudad Mujer Morazán.

Un centenar de mujeres que por diversos motivos, como la dificultad de movilizarse por las distancias territoriales, aprovecharon llegar al Complejo Educativo “General Manuel José Arce” para obtener los servicios disponibles.

Entre los objetivos fundamentales de “Ciudad Mujer” están contribuir a mejorar las condiciones de vida de las mujeres salvadoreñas, situándolas como sujetas de desarrollo en un enfoque de derechos humanos e inclusión social, que solo garantiza una sociedad democrática.

Adultas y jóvenes optaron por la realización de exámenes ginecológicos, así como asesoría e información sobre el acceso a microcréditos para iniciar sus propios emprendimientos, como lo hizo Verónica Chicas, que busca generar ingresos en su hogar a través de un negocio de cafetería.

Mientras, Juana Argueta, quien fue atendida por funcionarias de Ciudad Mujer Comunitaria, optó por realizarse una serie de exámenes, en busca de una salud integral, al destacar la atención personalizada y la solidaridad brindada.

“Escuché que iban a estar acá cerca y vine porque debía hacerme un examen que me tocaba, ahora ya me lo hizo la doctora y solo me quedo esperando el resultado”, indicó Argueta.

Asimismo, durante la jornada se brindaron servicios de atención psicológica a mujeres víctimas de la violencia de género, así como también, asesoría legal para procesos jurídicos de cuota de alimentación para sus hijos e hijas.

Ciudad Mujer ofrece a las usuarias: salud sexual y reproductiva, atención a la violencia de género, autonomía económica, gestión territorial y del conocimiento y atención infantil, en todas sus sedes.

“Ciudad Mujer” desarrolla de forma permanente este tipo de jornadas comunitarias en diferentes municipios, cantones y caseríos de todo el territorio nacional, a fin de acercar la oferta de servicios que este programa del gobierno del Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén brinda a la familia salvadoreña.