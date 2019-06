Chile presenta credenciales en Copa América con goleada a Japón

Sao Paulo/Brasil/AFP

La selección de Chile defendió con fiereza su título de campeón de la Copa América al golear 4-0 a Japón en el debut de ambos en el torneo continental que se disputa en Brasil.

Aunque confusos en el inicio, los bicampeones americanos no tuvieron compasión de sus rivales y se llevaron los tres puntos, que los igualan en la punta del Grupo C con Uruguay, con un doblete de Eduardo Vargas (54 y 83) y tantos de Erick Pulgar (41) y Alexis Sánchez (82), su goleador histórico. El delantero del Tigres de México llegó a las doce anotaciones en la competición americana, desplazando al peruano Paolo Guerrero como el goleador activo del torneo.

Los japoneses, aunque disciplinados y voluntariosos, no pudieron sostener la arremetida de La Roja y siguieron sin ganar en su segunda participación tras Paraguay-1999.

El centrocampista ofensivo Takefusa Kubo tuvo un par de jugadas que explican su mote del ‘Messi japonés’ y su reciente fichaje con el Real Madrid, y que se llevaron los aplausos en el estadio Morumbí de Sao Paulo.

En su segunda salida, Chile enfrentará el 21 de junio a Ecuador en Salvador, mientras que Japón chocará con Uruguay el día antes en Porto Alegre.

Pese a que los bicampeones no eran avasallados, lucían incómodos ante un equipo que hacía valer su juventud, con una velocidad y emprendimiento casi amateurs.

La detonación definitiva llegó de la cabeza de Pulgar. El volante del Bologna cabeceó un córner cobrado por Aránguiz y marcó su primer gol con el equipo nacional. El trasfondo fue paradójico, pues el encargado de cubrirlo era Nakajima: 186 centímetros del chileno contra 164 del oriental. Allí empezó el derrumbe de los Samuráis Azules.

Rueda tuvo su certeza cuando volviera a llamar a Eduardo Vargas, marginado cuando el cafetero tomó hace más de un año la dirección técnica por indisciplina. Reivindicado el atacante devolvió la confianza ampliando el marcador con un disparo por derecha que se coló por la esquina de Keisuke Osako.

Para el conquistador reciente de América el 2-0 no bastaba. Si Uruguay había reforzado su favoritismo al golear 4-0 a Ecuador, en el otro juego del Grupo C, los chilenos no podían quedarse atrás.

El ‘Niño maravilla’, que volvía a disputar un partido oficial luego de estar fuera de las canchas por mes y medio, obtuvo recompensa a su entrega. Sánchez se sacudió de su paca temporada en el Manchester United y alcanzó su sexta anotación en el torneo americano. Y la 42 con la camiseta austral, que lo mantiene como goleador histórico de La Roja.

Vargas, goleador de las últimas dos ediciones de la Copa, repitió para hacer historia a falta de ocho minutos aprovechando una salida en falso de Osako. Todo un final de reivindicación.