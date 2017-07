Chalatenango pagará multa y seguirá en Primera División

@Digoolguzman

La incertidumbre terminó. Chalatenango se queda en Primera División y jugará el torneo Clausura 2017, pero tendrá que pagar una multa de 3 mil dólares por haber cancelado tarde la fianza de jugadores.

La resolución del caso fue revelada ayer por la FESFUT que, de paso, aclaró que lo acontecido con Chalatenango, nada tiene que ver con lo sucedido con Atlético Balboa en el año 2011.

Es de recordar que Balboa descendió a Segunda División luego de no pagar la fianza de jugadores, a pesar de que la FESFUT le dio una prórroga.

Caso contrario Chalatenango que, aunque tarde, si pagó la fianza y por haberlo hecho fuera de tiempo, tendrá que para la multa de 3 mil dólares a más tardar el jueves a las 4:00 p.m. De no cancelar ese día la multa, a los norteños no se les admitirá su inscripción y no se les programará.