Caso médicos cubanos se ha politizado: Marcos Rodríguez

Carol Estrada

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

En El Salvador la ayuda hacia los más necesitados y pobres, en cuanto a salud, parece tener un obstáculo: el interés político de la derecha de frenar la Operación Milagro.

Y es que en los últimos días se ha visto como a los médicos cubanos, que operan bajo un convenio de cooperación entre estados, se les han negado los permisos para seguir en el esfuerzo, no tomando en cuenta los aspectos técnicos y legales por parte de la Junta de Vigilancia Médica “que esta dirigida por alguien estrechamente ligado al partido ARENA”.

“Una ayuda en favor del beneficio de los pobres, sea cual sea la nación, si es por humanidad es bueno”, dijo el Arzobispo de San Salvador José Luis Escobar Alas, al salir al paso de esta decisión que deja a miles de pacientes sin sus tratamientos y operaciones en el Hospital Santa Gertrudis, de San Vicente.

Para Escobar Alas, no existe ninguna dificultad en que sigan ayudando independientemente el país que sea, es más se debería estar agradecidos por esta ayuda. Y queda claro que la decisión obedece a intereses políticos, partidistas.

El Arzobispo señala que esto no es justo, porque debe ser una visión amplia, ya que es cuestión de humanidad y para los más pobres.

Según, Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Anticorrupción desde el año 2006, se hicieron 175 operaciones de ojos (anuales), cataratas, pterigión, en el sector público. En el año 2014 realizó 667, la mayoría fuera del país en Cuba o en Venezuela.

Luego, a partir de 2015 se instaló el proyecto en el hospital de San Vicente, para efectuar 5,670 operaciones anuales. De esas personas, 5,495, no podían ser operadas en el país.

Rodríguez detalló que el Gobierno del FMLN, demostró al país que el sector público tiene la capacidad de realizar la cantidad de operaciones de acuerdo a la demanda, “y que lo fundamental no es que si son cubanos, portugueses, japoneses; es que hay un conjunto de gentes que tiene que pagar en el sector privado y que hoy son operadas sin costo”.

Agregó que la Operación Milagro nació en Cuba, “porque hay una vocación de servicio público más desarrollada de la que hay en otros lados. La salud en Cuba tiene buenos estándares internacionales”, ya reconocido por Naciones Unidas y Estados Unidos, bajo el mandato del expresidente Barack Obama.

Solo en el Ministerio de Salud hay setenta y dos oftalmólogos, de esos hay cinco que trabajan a tiempo completo. En el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hay alrededor veinte oftalmólogos que trabajan, pero uno solo a tiempo completo, “la mayoría de oftalmólogos prefieren trabajar en clínicas privadas”, enfatizó.

“La mayoría de los médicos que trabajan en el sector público, combinan el salario del público con sus clínicas privadas”, reveló, tal es el caso de los médicos de la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), como el doctor Carlos Ramos Hinds (quien ha cuestionado el programa Misión Milagro), que trabaja en el Hospital Zacamil y que tiene una clínica privada.

El funcionario lamentó las críticas y obstáculos administrativos implementados contra los médicos cubanos, que llevan acabo el programa Operación Milagro.

Si bien es cierto, se produjo un problema administrativo con la autorización para que oftalmólogos cubanos ejerzan esas operaciones en El Salvador, lo más grave es que hayan miles de salvadoreños que por falta de recursos económicos no puedan costearse por sí mismos estas operaciones, dijo.

“Lo más grave de todo es tener casi 6,000 personas que no se podían operar en el sector público de la vista, porque no era capaz el sector público de resolver eso. Lo grave es que no tengamos médicos oftalmólogos con esa disposición y que haya que recurrir a médicos cubanos”, agregó en entrevista con el programa Frente a Frente de TCS.

Este problema administrativo, lo tendrán que resolver en su momento la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica (JVPM), el Ministerio de Salud Pública y la Fiscalía General de la República.

Se debe agradecer el apoyo cubano, por devolver la vista a miles de salvadoreños en lugar de estar haciendo un escándalo por el incumplimiento de un trámite administrativo, cuyas explicaciones las dará la ministra de Salud, según afirmó.

Para el funcionario, es obvio que el escándalo por un trámite administrativo incumplido tiene connotación política por el hecho de que los médicos que llevan adelante la operación milagro son cubanos. Tal debate no se habría generado si los médicos fueran (por ejemplo) “portugueses”, explicó. “Es obvio que cualquiera que me esté escuchando, saben que es porque son cubanos y hay una connotación política al respecto”, recalcó.

Bukele insta a no politizar Operación Milagro

Luego de una lluvia de críticas a la labor del programa Operación Milagro, el Presidente Electo Nayib Bukele, confirmó: “que a partir de junio se restablecerá e incrementará”.

“Cuando fui alcalde de Nuevo Cuscatlán, vi como se beneficiaban cientos de adultos mayores, muchos que ya no tenían esperanzas de ver. Dejemos de politizar las cosas buenas para nuestra gente”, aseguró en redes sociales.

Sin embargo, luego expresó que lo haría con médicos salvadoreños, sin dejar claro si estaba o no de acuerdo en que los médicos cubanos sigan con su labor en el país.

El proyecto humanitario Misión Milagro, liderado por Cuba y Venezuela se estableció en El Salvador en el 2004. Desde ese año, aproximadamente 10,800 personas fueron evaluadas y más de 6,400 fueron intervenidas en Venezuela desde el 2006. Luego en el 2011, el Ministerio de Salud, tuvo mayor participación con la realización de brigadas de evaluación y designación de personal, para realizar evaluaciones pre-operatorias y acompañar en su viaje a las personas beneficiadas.