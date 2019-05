Carlos Romero quiere su primer título en Primera División

Manahen González

Luego de haber ganado tres títulos en Segunda División, el técnico Carlos Romero –que llegó a Águila sin mucha pompa- está a las puertas de hacer historia con el equipo emplumado: ganar su primer título en Primera División y hacerlo frente Alianza, uno de los rivales históricos de los aguiluchos.

“Estoy contento y muy feliz por vivir este momento, porque el fútbol es de momento y hay que disfrutarlos; ya que también he estado en situaciones difíciles y bonitas en Segunda División, pero ahora solo me queda disfrutar este momento y esta final”, expresó el técnico emplumado en entrevista al programa Fanáticos Plus.

En Segunda División, como se dijo antes, Romero, se consagró campeón con Municipal Limeño en los torneos Apertura 2015 y Clausura 2016 consiguiendo, de paso, el ascenso directo; y también fue campeón con Jocoro en el Apertura 2017.

En Primera División, mientras tanto, el técnico de cepa migueleña dirigió a Vista Hermosa, salvó del descenso a Audaz y luego fue fichado por Águila en junio de 2018.

Desde entonces, Carlos Romero, trabajó a su manera con el equipo emplumado hasta mantenerlo en la pelea por el liderato del torneo Clausura 2019. Sin embargo, no evitó que el estratega fuera criticado por muchos aficionados, pero ahora, a las puertas de la final, el técnico se muestra tranquilo.

“Estar en un equipo tan grande como Águila siempre traerá consigo críticas por parte de la afición, pero es algo que no se puede evitar y todo tiene que ser recibido de la mejor forma. Nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho bien las cosas, llevando al equipo a una final después de tres años y clasificándolo a la Liga CONCACAF; por ello, no le damos importancia a las cosas negativas”, agregó el técnico de cepa migueleña.

Jugadores motivados

Por otra parte, Romero, dijo que el plantel de jugadores está motivado con miras a la final ante Alianza, pero también mantiene los pies sobre la tierra, ya que todavía no han ganado nada.

“El grupo está motivado y convencido de hacer un buen juego el domingo, además hay convicción de querer salir campeones, pues Águila ya necesita un título. Eso sí, les hemos hecho ver que todavía no hemos ganado nada, que falta pelear el título ante un gran rival como Alianza”, comentó el técnico de los anaranjados.

Carlos Romero, sabe que Alianza no será un rival fácil el domingo, ya que en la fase regular los albos les ganaron la serie particular (2-0 y 0-0) y además tienen un buen entrenador y un plantel competitivo.

“Alianza tiene jugadores claves y tiene a uno de los mejores entrenadores nacionales, conocemos sus jugadores más destacados y como pretenden jugar. Pero más allá de eso, es importante lo que nosotros vamos a desarrollar y queremos implementar, ya que tenemos jugadores importantes que están pasando un buen momento”, dijo el entrenador.

Para concluir, el técnico emplumado dijo que lucharán por solventar la final en 90 minutos, aunque aseguró que tiene suficiente material humano, para luchar 120 minutos o incluso definir al campeón en penales.