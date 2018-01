Carlos Molina del partido FMLN recibe adhesión de movimiento social

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“ Como movimiento ciudadano en coordinación con Carlos Farabundo Molina estamos llevando agua a más de 15 comunidades en este municipio, a través de un esfuerzo combinado. Y aún no somos gobierno municipal”, reiteró Edie Tejada del Movimiento Ciudadano por La Libertad que Merecemos”, que anunciaron su adhesión a la candidatura del exalcalde del Puerto de la Libertad en los próximos comicios del 4 de marzo.

Capacidad, experiencia y voluntad definen el trabajo del candidato del partido FMLN Carlos Molina, quien aspira dirigir de nuevo la comuna porteña. Un destino turístico reconocido y más visitado por turismo local y extranjero.

Al evento de apoyo ciudadano al candidato Carlos Molina se sumaron algunos funcionarios del gobierno nacional, representantes del partido, así como los candidatos a diputados y diputadas del departamento de La Libertad. Quienes fueron testigos de la firma del documento de adhesión del Movimiento Ciudadano por la Libertad que Merecemos, y la Cooperativa Las Sirenas.

En su intervención el viceministro Ángel Ibarra reiteró el compromiso de apoyar al candidato y a la población a fin de profundizar los cambios que inició Carlos Molina en su gobierno anterior con la visión de mejorar la calidad de vida de los porteños.

“¿Cuánto era la inversión del partido ARENA antes del gobierno de Sánchez Cerén?, muy poco, casi nada, pero ahora en este gobierno se está trabajando para cambios importantes, como la construcción de cuatro carriles para llegar al Puerto de La Libertad, y la construcción del baipás, todo esto es una inversión de más de cien millones de dólares, y más de 18 millones de dólares en la inversión de infraestructura turística”, manifestó.

Lourdes Palacios, a cargo de la Secretaría de la Mujer del partido FMLN, consideró que la viabilidad de la plataforma municipal para gobernar que presentó Carlos Molina era producto de la consulta y participación ciudadana de la población, lo que permitía mayor acercamiento y transparencia.

“Hace un año se aprobó la política de participación ciudadana. Y el gobierno viene haciendo todos los esfuerzos para que la población participe en las decisiones de la política pública, en las decisiones que definirán sus vidas. Y desde el Movimiento Ciudadano por La Libertad que Merecemos se vuelve para Carlos un factor de gobernabilidad, porque no se puede llevar adelante un municipio, sin que participe la gente”, sostuvo.

Sobre la plataforma municipal, el candidato del FMLN Carlos Molina centró su propuesta en fortalecer a los emprendedores y microempresarios con la visión de una comuna más interesada en su desarrollo, que saturarlos de impuestos o tasas municipales.

“Estos tres años que hemos estado trabajando con concejales junto a los ministerios y diputados, sobre obras de prevención de riesgo gestionando proyectos y hemos tenido la capacidad de coordinar con las ONG, y estas son obras palpables al municipio”, explicó.

Asimismo, reiteró su interés por el anuncio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que van a destinar 90 mil dólares, que favorecerán los proyectos de cooperativas, mencionando la necesidad de winche (dispositivo para halar carga pesada) al final del muelle principal.

“Quiero entregar el perfil técnico a la representante de la Cooperativa Las Sirenas, y el monto de la reparación del muelle de la parte Norte, para que lo presenten y obtener recursos. Porque nosotros no andamos pidiendo votos o prometiendo que cuando lleguemos a la alcaldía vamos a resolver sus problemas. No, no somos de esos, nosotros actuamos aún sin estar en el gobierno local”, acotó.

Edie Tejada (Movimiento Ciudadano por La Libertad que Merecemos), Amanda Elizabeth Ortiz (Cooperativa Las Sirenas) y Carlos Farabundo Molina, firmaron el compromiso de adhesión y se hizo entrega de un vehículo con capacidad refrigerante que le permitirá a las mujeres que trabajan en la Cooperativa Las Sirenas, movilizar sus productos marinos, sin tener que pagar transporte.