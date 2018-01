Candidatos no partidarios, conformes con admisión de amparo

Oscar López@OscarCoLatino

Candidatos no partidarios a una diputación expresaron su conformidad con que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitiera un recurso de amparo contra la resolución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que anulaba firmas a los postulantes a un

curul del Legislativo.

Los candidatos explicaron que no tienen firmas repetidas, ya que los ciudadanos brindaron su apoyo a diferentes candidatos no partidarios, por lo que la firma no se repetía en cada uno de los libros que presentaron al TSE.

Para los no partidarios, la admisión del recurso “abre las puertas a la participación de una nueva opción en las elecciones” legislativas que se desarrollarán el próximo 4 de marzo.