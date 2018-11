Camila Cabello y su “Havana” gran ganadora en los MTV Europe Awards

Bilbao, España | AFP

La cantante cubano-estadounidense Camila Cabello, con cuatro premios fue la gran ganadora en la ceremonia de los MTV Europe Music Awards (EMA), que tuvo lugar en la ciudad española de Bilbao.

Nacida en Cuba hace 21 años, la cantante del hit “Havana” confirmó su gran año, imponiéndose en las categorías clave –mejor artista, mejor canción, mejor video–, además de ganar mejor artista US/Worldwide, en la ceremonia celebrada en el Bilbao Exhibition Centre.

“Como dirían los españoles: Estoy flipando, tío”, exclamó Cabello al recibir el premio a mejor artista, que le fue entregado por los actores Diego Luna y Michael Peña de la serie de televisión “Narcos: México”.

“Este ha sido el mejor año de mi vida”, dijo luego, al ser honrada con el galardón a mejor canción del año, por “Havana”, que grabó junto al rapero Young Thug.

Efectivamente, este ha sido un año excepcional para la cantante: su “Havana” alcanzó el número 1 de ventas en Estados Unidos y el audio de la canción lleva más de 1.300 millones de visualizaciones en YouTube.

La que fuera integrante del grupo Fifth Harmony logró a fines de agosto dos de los galardones más prestigiosos en los MTV Video Music Awards (VMA), los premios de los videos musicales más populares en Estados Unidos, al coronarse como artista del año y videoclip del año.

La gala de los MTV europeos, por tercera vez realizada en España, comenzó precisamente con Cabello, quien interpretó “Havana” con un vestido rojo con toques flamencos.

Otra figura destacada de la noche fue la rapera estadounidense Nicky Minaj, quien se alzó con dos premios, el de mejor artista Hip Hop y el de mejor look.

“Gracias a todos mis fans alrededor del mundo”, agradeció Minaj, que salió dos veces a cantar durante la ceremonia, primero en compañía del cuarteto de Little Mix y luego junto al dj francés David Guetta y Jason Derulo, para interpretar el éxito “Goodbye”.

Entre otros galardonados de la velada, que tuvo a la actriz norteamericana Hailee Steinfeld como presentadora, figuraron Dua Lipa (mejor artista pop), Cardi B (mejor artista revelación), Marshmello (mejor música electrónica), Shawn Mendes (mejor actuación en vivo) y Panic! At The Disco (mejor música alternativa).

– En nombre de las mujeres “maltratadas” –

La cantante estadounidense Janet Jackson, con cuatro décadas sobre los escenarios, fue reconocida con el galardón de “ícono mundial”, sucediendo en ese podio a artistas como U2, Queen, Whitney Houston, o Eminem, premiados en ediciones anteriores.

En su discurso de aceptación, Jackson dijo hablar “por aquellas mujeres cuyas voces han sido silenciadas”. “Yo soy una de esas mujeres que han sido amordazadas, tanto literal como emocionalmente, mujeres que han sido maltratadas, mujeres que han sido intimidadas, mujeres que han vivido con miedo. Yo estoy con ustedes, ustedes son mis hermanas”, señaló Jackson. Con larga cabellera, descalza y traje negro, Jackson interpretó durante la ceremonia su último sencillo “Made for Now”, que grabó junto al reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee. Uno de los momentos más aplaudidos de la noche fue la actuación de Rosalía, la joven cantante española que fusiona flamenco con ritmos urbanos, cuando cantó su éxito “Malamente”, que le ha valido cinco nominaciones al Grammy Latino. La dinámica ceremonia contó además con otras actuaciones, como las de Panic! At The Disco, el grupo Muse en video desde el estadio de San Mamés, Alessia Cara, Bebe Rexha o Mashmello y Bastille para cerrar el espectáculo. Creados en 1994, los MTV EMA son uno de los grandes eventos organizados por la cadena MTV, junto con los Video Music Awards (VMA), que se entregan cada año en Estados Unidos desde 1984.