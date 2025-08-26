Cambios formales y no estructurales en la educación

Compartir

César Villalona

25 de agosto de 2025

El gobierno salvadoreño parece muy empeñado en que el estudiantado sea corté y se corte “bien” el pelo. Es tanta su insistencia en esos aspectos, que miles de estudiantes están creyendo que se portan mal.

Esa exigencia, acompañada de órdenes y amenazas en las escuelas, genera en el estudiantado complejo de culpa, miedo, desánimo y otros valores negativos, pero no sirve para atacar los cuatro problemas del sistema educativo: Baja cobertura, mala calidad, mala infraestructura y falta de planes y de coordinación interinstitucional.

Abunda la información sobre el mal estado del sistema educativo, pero basta con saber que la inasistencia escolar afecta al 45% de la población estudiantil, la tasa nacional de analfabetismo sigue en 10% (en el área rural está en 15%), la escolaridad promedio es de apenas 7 grados, aumenta la deserción escolar y es muy bajo el rendimiento académico en matemáticas, lectura y otras disciplinas. El Gobierno promete reparar 5,000 escuelas pero está a años luz de esa meta.

El Ministerio de Educación no tiene planes de largo ni de corto plazo. Tan es así, que en los primeros seis meses de este año no ejecutó $200 millones(23%) del presupuesto programado para ese período. Y es que está más interesado en despedir docentes y cambiar el aspecto del estudiantado que en mejorar el sistema educativo.

