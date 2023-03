Cambiar las reglas electorales es un “As bajo la manga” para el gobierno

Alma Vilches

“Cambiar las reglas del proceso electoral no se podía hacer si no era un año antes y ahora lo acaban de cambiar, la razón de eso es para tener un As bajo la manga, en el momento que Bukele cree que algo no le favorece solo cambia la ley”, afirmó el historiador Carlos Gregorio Bernal.

La Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite de una reforma al Código Electoral, especificaciones el artículo 291-A, el cual prohibía modificar las reglas de un proceso electoral un año antes de que se lleve a cabo cualquier tipo de comicios.

El historiador expresó, durante el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán, que un presidente no puede gobernar con la locura de la popularidad, pues obviamente va a querer hacer todo aquello que le sume puntos y dejará de hacer otras que quizá es más necesaria, pero podría restarle puntos.

Dijo que en el país se ha violado conscientemente la separación de poderes. Con una Asamblea Legislativa a su medida la primera acción del presidente Nayib Bukele fue destituir a la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, en ese mismo momento el mandatario se apoderó de los 3 poderes, sin embargo, a la población a veces esos detalles se le olvidan.

“Históricamente, la idea de la separación de poderes ha estado enunciada y establecida constitucionalmente, pero en la práctica hay una tradición recurrente de darle mayor protagonismo y poder al presidente, pero la concentración excesiva de poder en una persona tendrá consecuencias negativas para el resto de la sociedad; de ahí la necesidad que existan 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial”, señaló.

Según Bernal, este gobierno es el que más recursos ha tenido a lo largo de la historia, pero, mediante el camino fácil del endeudarnos hasta 2 o 3 generaciones y esa no es la única forma para obtener recursos; pero Bukele y su grupo cercano está cómodo con el estado actual del país.

“Al menos hasta hoy el mayor esfuerzo de este gobierno ha estado en la línea de concentrar la mayor cantidad de poder político, obviamente, le está redituando económicamente, mientras tanto, se trabaja una agenda de comunicación pública que distrae la atención de la gente hacia cosas como la reducción de municipios que no son temas prioritarios para el país”, enfatizó.

A la vez, sostuvo que la población le dio el voto a Bukele debido al desencanto de los partidos tradicionales, es así como destroza políticamente al FMLN y ARENA, que por el momento están en una tremenda crisis a nivel interno. El problema del FMLN fue que una vez en el poder perdió la brújula, no sabían quiénes eran y no entendieron cuáles eran las verdaderas necesidades y los grandes problemas que debía enfrentar en el país.