Cámara revoca detención provisional en contra de Vanda Pignato

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revocó la medida cautelar de la detención provisional en contra de Vanda Pignato y estableció arresto domiciliar, con custodia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), de manera permanente en su residencia.

Para la Cámara hubo inobservancia judicial, por parte del juez Quinto de Paz, al declarar medidas cautelares en perjuicio de Pignato. Y es que el juez ordenó detención provisional sin que haya sido solicitada por parte de la Fiscalía General de la República. Dicha situación generó indignación social, al considerar que el Juez ya estaba adelantando criterio, sin que los imputados hayan sido vencidos en juicio. Pignato, se encuentra internada, desde meses atrás, en un centro asistencial por padecer cáncer e insuficiencia renal.

De igual manera, la Cámara Segunda de lo Penal ratificó las medidas cautelares de detención para los 12 imputados más del caso Saqueo Público, en el que se presume se haya desfalcado al Estado a través de millonarias sumas.

Por otro lado, Mauricio Funes, expresidente de la República respondió al fiscal general de la República Douglas Meléndez, quien ha solicitado explicaciones a la INTERPOL Internacional del por qué se ha negado a emitir difusión roja en contra del exmandatario. “Aunque no soy abogado, puedo sacar de la ignorancia a un Fiscal que ejerce con título falso. INTERPOL en respeto a sus protocolos no puede proceder a la detención de una persona que goza de asilo, ya que no puede intervenir cuando existe una motivación política en su persecución”, escribió Funes.

El fiscal afirmó, en conferencia de prensa que Funes no es ningún asilado político sino un delincuente, por lo que debe ser procesado penalmente.