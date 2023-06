Café de Panamá despierta creciente interés en China, según expertos

BOQUETE, Panamá/Xinhua

El café especial de Panamá está despertando mayor interés en el mercado de bebidas de calidad y con mejor valor de venta en China, reconocieron este sábado productores, comercializadores y jueces en una cata internacional del producto en la localidad de Boquete, en la occidental provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

En el marco de la Cata Internacional del Café Especial (The Best of Panama, BOP), que organiza anualmente la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por sus siglas en inglés), los expertos coincidieron en la relevancia que sigue tomando con su sabor y aroma la oferta del grano panameño.

La XXVII edición de la BOP, que es el certamen más importante de la caficultura panameña, comenzó el pasado lunes en el resort de Valle Escondido del área, y culminará con la revelación esta noche de los considerados por 18 jueces internacionales como los mejores 50 lotes de esta producción panameña, que serán ofertados el próximo 2 de agosto en una subasta electrónica internacional.

Previamente, fueron valorados 186 lotes de lo mejor de la producción panameña del grano por parte de jueces nacionales, en proceso efectuado entre los pasados 22 y 26 de mayo.

El productor de café panameño y expresidente de la SCAP, Plinio Ruiz, enumeró varias ciudades chinas como Hangzhou, Shanghai, Nanjing, Beijing, Hong Kong y Macao, como los lugares en los que se ha mostrado interés en el café de calidad del país de América Central, y para pequeños negocios como cafeterías.

Resaltó la importancia que ha tenido en el despertar de este interés la variedad de café especial «geisha», cultivada en la zona de altura en los distritos de Boquete, Tierras Altas y Renacimiento, y con una variedad de sabores como la yerba, el limón, la menta, el mango, la papaya y la piña.

Este café especial, cuya semilla es originaria de Etiopía, se produce en las faldas del Volcán Barú, que con sus 3.474 metros sobre el nivel del mar es el punto más elevado del territorio panameño.

«En la civilización oriental han estado acostumbrados a tomar el té y pueden identificar en su paladar los sabores más finos, más agradables, y en su idiosincrasia han estado acostumbrados a tomar siempre lo mejor, y le hemos dado los productores nacionales de café el enfoque de producir mejor para esos paladares (en Asia)», agregó.

Por su parte, el presidente de la SCAP, Hunter Tedman, consideró un factor a favor la cultura asiática y de China la mayor disposición a aceptar la alta calidad del café, aunque reconoció que esta producción panameña de café estará limitada en cantidad, debido a la pequeña área alrededor del Volcán Barú en que se produce este tipo de café especial.

Rachel Peterson, encargada de ventas, mercadeo y control de calidad de Hacienda La Esmeralda, productora de café, reconoció al de China como el mercado más importante para la empresa, junto a República de Corea, Australia, Europa y Estados Unidos.

«En el mercado chino venían de una cultura del té y empezaron directamente en este consumo de café con productos de alta calidad, y lo aprecian», sostuvo Peterson.