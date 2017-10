“Para buscar una solución al país no se puede continuar con la polarización”: Gustavo López

@AlmaCoLatino

G[/dropcapustavo López, precandidato a la presidencia por el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), considera de gran importancia que para buscar una solución al país no se puede continuar con la polarización, ya que para resolver los problemas se necesita comunicación entre todas las partes.

“Venir a platicar con ustedes me hace sentir completo, algunos otros candidatos o personas conservadoras de ultra derecha hablar con Diario Co Latino quizás les da miedo. El país está complicado porque no tiene mucha comunicación y definitivamente si se quieren resolver los problemas, se tiene que ser presidente para todos, respetar como cada quien piensa, así me lo enseñaron mis padres”, afirmó el precandidato de ARENA, en visita a este vespertino.

Gustavo López Davidson, actualmente es el dueño de Laboratorios López, la empresa farmacéutica que comenzó sus negocios con Cuba en 1994.

López Davidson no es la primera vez que se interesa por la política, en 2003 compitió contra Carlos Ruiz, por la alcaldía de Soyapango, donde perdió. Ahora deberá competir en las elecciones internas de ARENA contra los empresarios Carlos Calleja, Javier Simán y Gerardo Awad.

– ¿Cómo surge Laboratorios López?

Laboratorios López inició hace 68 años, debido a que los medicamentos no eran accesibles a la mayoría de la población, eso es una de las labores sociales que se ha hecho para brindarle a la población productos seguros y eficaces.

– ¿Cuántos empleados tienen?

En Laboratorios López de El Salvador, alrededor de 600 personas, desde hace tres años está integrado al grupo PROCAPS de Colombia. Una de las motivaciones ha sido la generación de trabajo, más del 85% de los empleados son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar, que hacen la función de papá y mamá.

– ¿Qué logra estando con el grupo PROCAPS?

Se abre un tema de oportunidades, ya que en la región prefieren comprarle a Europa. Para la operación milagro que desarrolló el gobierno de Cuba y Venezuela, donde se beneficiaron muchos países de Centroamérica y Suramérica, los 2.5 millones de colirios utilizados fueron elaborados por Laboratorios López.

– ¿Cómo ve la nueva Ley de Medicamentos?

Ha funcionado bien, no todo al 100%, pero es un aspecto muy importante en la gestión del actual titular de la Dirección Nacional de Medicamentos (Vicente Coto), que a la larga busca ayudar y colaborar a la sociedad.

– ¿Ha salido favorecida la sociedad?

Sin duda han habido varios ajustes de precios que a la larga es lo que el pueblo necesita, difícilmente el país con los ingresos que tiene podrá dar la medicina gratis a todo el mundo, es una gran carga para el gobierno.

La Ley ha brindado algunos beneficios, ha hecho que la industria nacional no se confíe, por el contrario que se logre renovar. Un ejemplo es Laboratorio López que invirtió 8 millones de dólares para renovar algunas cosas y ponerse al día, a fin de llevar los productos a lugares más lejanos.

Con una regulación como la que se tenía, los mercados eran Belice y la región centroamericana, ahora con las nuevas regulaciones se podrán llevar productos sin problema a México, Colombia, países de Sur América.

Es importante que El Salvador sea un referente en el tema de calidad de medicamentos, así como lo es Cuba, Colombia, Argentina y México, porque aquí hay un gran potencial en lo que es la industria farmacéutica y conocedores de la materia. Se ha suplido producto al mercado cubano, venezolano, se ha llevado hasta Angola e incluso al mercado portugués.

– Usted hablaba de los recalcitrantes en los partidos políticos, ¿no le asustan los recalcitrantes?

Tanto en la derecha como en la izquierda hay personas recalcitrantes y ortodoxas, pero eso es lo bueno de una democracia. No me asustan, lo que si causaría temor es que solo existiera un partido y que no hubiese libertad de expresión y de poder elegir los gobernantes.

Uno de mis intereses es buscar cuáles son los problemas para encontrar soluciones, se debe ser lo suficientemente humilde para entender y razonar cuáles son los problemas que tiene una empresa o el país y de ahí buscar a la gente que conoce, ya sean expertos nacionales o extranjeros.

– ¿Cómo surge la idea de ser precandidato a la presidencia por el partido ARENA?

Fui uno de los fundadores firmantes del partido ARENA, esto hace 36 años, cuando se necesitaban 3 mil firmas para conformar el partido político.

Surge a raíz de los valores inculcados por mis padres, que siempre fueron personas muy solidarias, siempre ayudaron sin esperar nada a cambio, muchas de ellas en el silencio, sin hacer alarde de ello.

A mi madre la Asamblea Legislativa le otorgó por unanimidad el reconocimiento de hija meritísima de la República de El Salvador, por esa labor altruista.

Solo a través de la política se puede hacer cosas y de alcance masivo, nunca a nivel personal se puede ayudar tanto, por eso están el Estado y los gobernantes.

Uno de mis principales temas de interés es lo relacionado a los medicamentos, pues siempre hacen falta más recursos para poder brindar un servicio más generalizado.

Siempre se tiene que respetar el pensamiento de los demás, es casi imposible pensar como lo hacen todos, lo más importante es respetar ese pensamiento porque a la larga para buscar una solución al país no se puede continuar con la polarización.

– ¿Con quién consultó primero la decisión de lanzarse como precandidato a la presidencia por ARENA?

Como creyente, primero fueron las plegarias al Altísimo para tomar una decisión, segundo fue una conclusión, ya que mi madre me enseñó que el querer es poder, sobre todo, si es para una causa positiva, y resolver los problemas del país.

Ya sea que fuera o no el candidato, el caudal político de cada uno de los candidatos y lo que podrá generarse a nivel interno, los acuerdos y propuestas es lo más importante, porque no se trata de una división, sino de las cosas que cada quien propone poderlas llevar a cabo.

– ¿Las reglas del juego en ARENA ya están dadas?

Si, ya existe un reglamento recién aprobado por la comisión política del partido y ya se está poniendo en práctica.

– Existe la percepción que los dados están cargados para una figura de la precandidatura, ¿cree usted que tendrán oportunidades por igual?

Hay varias modificaciones que me motivaron, entre ellas algunas dentro del partido como por ejemplo, primero en este momento podrán ir a votación todos los que están afiliados al partido, en estos momentos hay un poco más de 90 mil, pero se buscará tener alrededor de 150 mil personas, y, segundo, será un voto secreto.

A la larga, las reglas del juego cambian, porque antes en muchos partidos era dedazo, ahora no es así, de alguna forma se ha ido democratizando un poco más, porque a la larga un partido debe ser fiel a las necesidades de sus seguidores, militancia y afilados.

No me integraría a un proceso sino pensara que sería transparente, pero ya más de cien mil personas que irán a votar, es más difícil cargar los dados hacia una persona, porque la elección del candidato a la presidencia será mediante el voto secreto.

– ¿Usted le apuesta al voto secreto?

Por supuesto, le apuesto al voto secreto, a que soy conocedor de los problemas principales que afectan al país, porque no se puede decir que todo está bien, si El Salvador es un país en vías de desarrollo, si todavía hay muchos problemas de diferente índole, no se debe ser conformistas como personas, se debe buscar la forma de salir adelante, lo mejor es cuando a la larga se empieza a reducir las brechas, cuando se empiezan a desarrollar programas sociales pero que pueden ser mantenidos en el tiempo.

El problema es cuando se tienen programas muy buenos, pero no se dan por problemas financieros que a la larga se tiene. Uno de los problemas que hay mucha gente que no está pagando impuestos, los que lo hacen siempre son los mismos, se deben buscar medidas para que crezca el número de personas que cumplan con el pago de sus impuestos.

– ¿Hay algún grupo empresarial que apoya su precandidatura? Porque se dice que los otros precandidatos los tienen.

Yo no he querido recibir ni un cinco de nadie, no he querido andar viendo quién me apoya, para luego andar diciendo a mí me apoya, y por ende al otro no. Lo que quiero es que a la larga me puedan apoyar las estructuras del partido que es el primer filtro, esto para poder tener una independencia y no estar debiendo favores.

No he pedido y tampoco lo voy a aceptar, debo ser una persona neutral, de ayudarle a todos por igual.