BUKELE HA MANEJADO 6 PRESUPUESTOS Y MEDIO, TOTALIZANDO MÁS DE 50 MIL MILLONES DE DÓLARES

🚩 También nos ha endeudado por 15 mil millones de dólares

Por David Alfaro

En los últimos años, el país ha recibido millonarios préstamos con la promesa de resolver problemas urgentes: mejorar el servicio de internet en las escuelas, abastecer de agua a comunidades del norte, construir hospitales y escuelas, reparar acueductos, así como impulsar programas para la primera infancia.

Sin embargo, la realidad que viven las familias sigue siendo de carencias: hospitales sin terminar, cortes de agua, escuelas en ruinas, calles destrozadas y niños sin los programas prometidos.

¿Cómo se explica que, pese a contar con 91 millones para internet, 100 millones para reparar cañerías , 170 millones para hospitales y más de 500 millones para la niñez, los proyectos sigan estancados?

¿Quién dará cuentas de los 100 millones con la CAF, los 120 con el BIRF, los 64 con el BCIE, los 150 con el BID y los 250 con el Banco Mundial destinados a construir escuelas?

La pregunta no es un simple reclamo político; es un clamor ciudadano: exigimos transparencia, explicaciones claras y rendición de cuentas.

El país merece saber: ¿dónde está el dinero?

