Bukele ha convertido a El Salvador en “el mal vecino” en las instancias regionales: Karina Sosa

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada del Parlamento Centroamericano, representante de El Salvador por el FMLN, Karina Sosa, manifestó en Encuentro con Julio Villagrán que el gobierno de Nayib Bukele ha convertido a El Salvador, en las instancias regionales, en «el mal vecino», por las reformas a la Cn. e incumplir su cuota correspondiente en las mismas.

La parlamentaria sostuvo que El Salvador es el “mal vecino”. Primero, porque ha sacado al país del Parlamento Centroamericano, a través de las reformas a la Constitución de la República. Sin embargo, no procede, aclaró Sosa, en el espacio de entrevista, porque el Tratado Constitutivo que dio origen a la instancia regional no contempla la renuncia.

En el gobierno de Martinelli, de Panamá, quiso, en 2010, retirarse del Parlamento, pero la Corte Centroamericana de Justicia amparó a los diputados regionales de ese país. Tampoco la Constitución contempla la salida de esas instancias regionales.

Segundo, agregó la diputada Sosa, porque el Gobierno no ha aportado la cuota que como país le corresponde a las diferentes instancias regionales, entre ellas el PARLACEN. Esas cuotas sirven para el funcionamiento de esas instancias regionales.

Sosa también confirmó que el presidente del PARLACEN, diputado de Nuevas Ideas, Carlos René Hernández, pidió los salarios de dos meses adelantados la misma tarde que la Asamblea Legislativa aprobó la salida de El Salvador del PARLACEN. La junta directiva del organismo regional obligó al diputado de Nuevas Ideas la devolución de los más de 14 mil dólares recibidos con anticipación, y a sabiendas de lo que se planeaba en El Salvador.

Actualmente, en el PARLACEN hay 20 diputados salvadoreños, quienes fueron electos para el periodo 2021-2026, la mayoría del partido de Nuevas Ideas.

La diputada centroamericana también se refirió a los ataques que ha tenido el partido en las últimas semanas, donde incluso solicitarán al TSE la cancelación del partido.

Karina Sosa, actual diputada del Parlacen, electa bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sostuvo que estos ataques se derivan de la narrativa de intimidar al partido y su lucha con el pueblo.

“Es interesante, porque siempre necesitan tener al FMLN en la boca. Todas estas cosas que están pasando relacionadas a mi partido, pues a mi lo que me indica es que les generó algún movimiento al vernos juntos el fin de semana”, comentó Sosa en referencia a la finalización del Congreso del partido.

La funcionaria sostuvo que las personas que atacan al FMLN, les molesta que exista el partido: “¿Por qué les molesta que existamos?, ¿Por qué les molesta que estemos participando en la política de nuestro país?, si lo que estamos haciendo es algo que hemos hecho siempre; nosotros hemos procurado estar siempre del lado de la población salvadoreña”.

En ese sentido, Sosa recordó que “el FMLN nació porque había mucha vulneración a los derechos en aquella época», en referencia a 1980, cuando se fundó el FMLN para hacer frente a las dictaduras militares.

«Por cierto, se han empeñado en tratar de borrar la historia que ni siquiera quieren recordar los Acuerdos de Paz, que fue un antes y después importante en la historia del país. Al pretender querer borrar la historia, no quieren que la población se dé cuenta que muchos de los episodios de ese pasado tan negro de El Salvador están en la actualidad», planteó la efemelenista.

Con el régimen de excepción, impuesto por el Gobierno de Nayib Bukele se han violentado los derechos humanos de miles de personas que nada tienen que ver con pandillas; y la democracia y la institucionalidad del Estado han decaído significativamente.

Sobre la posible solicitud del Círculo de Reflexión Política al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para cancelar al FMLN y ARENA, por presunto fraude electoral, Karina Sosa señala que la intención no es «ninguna novedad», pues ya “sabían” que personeros del Gobierno querían cancelarlos para así no tener competencia.

“Ya lo sabíamos sólo que (ahora) encontraron a sus valientes para empezar a decirlo con fuerza (…) yo quisiera ver si se atreven realmente, porque eso sería gritarle al mundo entero que se está consolidando día tras día una dictadura y que en este país se va rumbo a partido único», explicó Sosa.

Sobre este tema aún no se conoce si los miembros informarán a los medios de comunicación sobre presentar dicha solicitud.

