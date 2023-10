Brian A. Nichols lo dijo bien: la decisión de permitir o no la reelección continua es un tema de los salvadoreños

Una de las noticias más importantes de la semana recién pasada, además de la inscripción inconstitucional del presidente de la República Nayib Bukele, fueron las declaraciones que dio el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, a un medio televisivo salvadoreño.

Nichols dijo este viernes en el programa Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña, que la decisión de permitir la candidatura de Bukele, a pesar de que lo prohíbe la Constitución en al menos seis artículos, son los salvadoreños.

“Yo creo que la decisión de permitir la reelección y quién va a ser el candidato por parte de los salvadoreños es un tema para los salvadoreños. Hay que tener un debate amplio sobre la legalidad y la legitimidad de la elección, pero es un debate para los salvadoreños”, comentó Brian Nichols.

De mejor forma no pudo haberlo dicho el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, pues abre también el debate para analizar las intromisiones que Estados Unidos ha tenido en El Salvador hasta antes de que Bukele fuera presidente, tanto en la época del conflicto armado como en los dos gobiernos del FMLN.

Del periodo de la guerra, pese a que Bukele dice que fue una farsa, lo cual no es cierto por supuesto, pues hubo muertos de uno y otro bando, hay que recordar que Estados Unidos no solo entrenó a los soldados de los batallones élites en técnicas de contra insurgencia, sino que proporcionó un millón de dólares diarios en armamento. Y no solo esto, sino que mandó asesores militares a los cuarteles y al campo de batalla para golpear a la insurgencia.

La excomandante Nidia Diaz, quien estaba al mando del frente del PRTC-FMLN en San Vicente, fue capturada herida, luego del combate, y capturada por un asesor militar estadounidense, el 18 de abril de 1985. El asesor estadounidense de origen cubano que estuvo en el operativo y captura de la comandante Diaz fue Félix Rodríguez.

Si los Estados Unidos no hubiera intervenido directamente en el conflicto armado de los 80, la victoria de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) era indiscutible.

Luego, en los dos gobiernos del FMLN, la embajada, ARENA, la oligarquía y un buen puñado de medios de información estuvieron conspirando en contra. El Salvador fue foco de ataque de la Embajada al igual que otros países de América Latina con gobiernos de izquierda o progresistas, léase Lula, Evo Morales, Nicolás Maduro, Ortega, entre otros.

Ojalá, y las declaraciones de Brian A. Nichols dadas a la televisora salvadoreña el viernes pasado, las cuales, calificamos de acertadas, sean una nueva postura de los Estados Unidos, de respetar la soberanía de los pueblos. Porque la violación que cometió el presidente Bukele la media noche del jueves, al inscribirse como candidato presidencial, violentando seis artículos de la Constitución, es asunto de los salvadoreños, y son los salvadoreños los que deben dar la batalla contra el bukelismo.

Lo que sí podemos exigir a Estados Unidos, a luz de las declaraciones de Nichols, es que no se entrometa en los asuntos internos de otros países, tanto de América Latina como en otras latitudes del mundo.

Hay que pedirle a Nichols que se pronuncie en contra de la intromisión de los Estados Unidos en el conflicto Palestino-Israelí, a menos que sea para que en las Naciones Unidas promuevan la existencia de los dos Estados: Palestina e Israel.

Hay que pedirle al señor Nichols que se pronuncie en contra de que Estados Unidos presione a los gobiernos europeos de y otras latitudes, para que quiten las sanciones contra Rusia, por el conflicto con Ucrania.

Hay que pedirle al señor Nichols que se pronuncie en contra del inhumano bloqueo contra Cuba, que los cubanos decidan mantener o no el sistema socialista.

Hay que pedirle al señor Nichols que levante el bloqueo a Venezuela, a Nicaragua, y deje de amenazar a los gobiernos de izquierda de América Latina.

Y, finalmente, decirle al señor Nichols que la batalla política contra el bukelismo, por violentar el Estado de derecho, por violentar la Constitución, basado en sus ansia de poder, y de su aún popularidad, es tarea de los salvadoreños, sin intervencionismo de ningún tipo, esa debe ser la consigna.