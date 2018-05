Biodiversidad bajo amenaza por monocultivos y estrés hídrico

Compartir ! tweet





Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Actualmente se destruye a diario la biodiversidad en el mundo, a pesar de grandes beneficios que conlleva su preservación”, afirmó Mauricio Sermeño, presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), y explicó que devastar los recursos naturales atenta contra la humanidad misma.

En el marco del “Día Mundial de la Biodiversidad”, El Salvador suma 26 años de integrar el Convenio de la Diversidad Biológica, con el fin de normar la protección de los recursos naturales del planeta, pero lamentó que falte educación y conciencia ecológica, para detener a las industrias extractivas y monocultivos que vulneran a los pueblos.

Sobre la biodiversidad, Sermeño agregó que, pese a la poca extensión territorial de El Salvador y alta densidad poblacional, aún posee una importante cuota de bienes naturales que sustentan ecosistemas y se encuentran bajo amenaza por megaproyectos.

“En El Salvador está enormemente descuidando este tema, prácticamente la biodiversidad está en peligro de extinción. No podemos aún hablar de especies que estén aseguradas para que no desaparezcan, y me refiero a la diversidad biológica silvestre”, afirmó.

En referencia al caso de la finca El Espino explicó que “es necesario cambiar de actitud en El Salvador y que los instrumentos del Estado, Asamblea Legislativa, Ejecutivo y Judicial, le tome la debida importancia y dejar de permitir el uso de la diversidad biológica del país, sin tomar en cuenta a los pueblos originarios o los que viven en pobreza, y que dejen de lucrar las empresas, solo tenemos menos del 2% de bosques originales y eso es preocupante”, sostuvo.

Mientras, el abogado Luis González afirmó que mientras existan marcos normativos que no se apliquen de manera estricta, como la protección de áreas protegidas, la falta de leyes que protejan los recursos naturales como el agua y la seguridad alimentaria o prohibir agrotóxicos, el país estará bajo amenaza.

“Con la reforma constitucional sobre la tenencia de la tierra que ahora los partidos de derecha quieren modificar, tiene la visión de finca(…) esto es en detrimento a la diversidad biológica. ¿Por qué?, porque talas el bosque original, para meter un solo cultivo como las bananeras, palma africana, caña de azúcar, productos que solo rinden frutos para los dueños de esas extensiones y eso no es inversión. Les hacemos un llamado a esos diputados que dicen tener los votos. Les hacemos un enérgico llamado a no hacerlo, porque están jugando con la vida de la población en un territorio que ya es vulnerable”, puntualizó.