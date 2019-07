Beyoncé participa en el álbum multiartistas “The lion king: the gift”

Sony Music/@SAmigosCoLatino

La superestrella mundial ganadora de 23 premios Grammy, Beyoncé, es la productora ejecutiva del álbum The Lion King: The Gift, una oda musical a la clásica historia de la película de Disney “The Lion King”. Dirigida por Jon Favreau, la película incluye la nueva canción original, “Spirit”, interpretada por Beyoncé. El álbum The Lion King: The Gift se lanzará el 19 de julio.

La poderosa pieza, “Spirit”, aparece en la película, durante una escena fundamental del personaje de Beyoncé,

Nala aparece en la banda sonora original de Walt Disney Records y en el álbum The Lion King: The Gift de Parkwood Entertainment / Columbia Records. La canción, disponible a nivel mundial esta noche, fue escrita para la película por IIya Salmanzadeh, Timothy McKenzie y Beyoncé y es producida por Beyoncé e IIya y Labrinth.

Con el álbum The Lion King: The Gift, Beyoncé curó una grabación magistral, un sólido paisaje sonoro que reúne a algunos de sus artistas favoritos con los artistas africanos más talentosos e importantes del momento para rendir tributo a la icónica película y a traer los auténticos sonidos la música africana al mundo.

“Esto es cine sónico”, ha dicho Beyoncé. “Esta es una nueva experiencia de contar historias. Quería hacer más que encontrar una colección de canciones inspiradas en la película. Es una mezcla de géneros y colaboraciónes que no es un solo sonido. Está influenciado por todo, desde R&B, pop, hip hop y Afro Beat ”.

Al planificar y grabar el álbum, la conexión personal de los artistas con la icónica película y su historia fue un aspecto muy considerado.

“Quería poner a todos en su propio viaje al vincular con la historia”, continuó. “Cada canción fue escrita para reflejar la narración de la película que le da al oyente la oportunidad de imaginar sus propias imágenes, mientras escucha una nueva y contemporánea interpretación. Era importante que la música fuera interpretada no solo por los artistas más interesantes y talentosos, sino también por los mejores productores africanos. La autenticidad y el corazón fueron importantes para mí “.

The Lion King: The Gift, con las nuevas grabaciones de Beyoncé, presenta una hermosa sinfonía multigénero, impregnada de influencias africanas de varios rincones del continente, con colaboraciones inesperadas, ritmos pulsantes y una producción nítida que celebra la diáspora africana. Esta carta de amor a África destaca el escenario de la película, arraigada en la cultura africana y las narraciones maravillosas. La lista de canciones y los artistas destacados de The Lion King: The Gift estarán disponibles en breve.

La banda sonora original de “The Lion King” es una producción de Hans Zimmer y Jon Favreau. La banda sonora digital está programada para su lanzamiento el 11 de julio a las 8:00 a.m. Hora Pacífico.

El álbum físico ya está disponible para pre-pedido.

Acerca de “The Lion King”

El Rey León de Disney, dirigido por Jon Favreau, recorre la sabana africana donde nace un futuro rey. Simba idoliza a su padre, el rey Mufasa, y toma en serio su propio destino real. Pero no todos en el reino celebran la llegada del nuevo cachorro. Scar, el hermano de Mufasa y ex heredero del trono, tiene sus propios planes. La batalla por Pride Rock está devastada por la traición, la tragedia y el drama, lo que finalmente resulta en el exilio de Simba. Con la ayuda de un curioso par de amigos recién descubiertos, Simba tendrá que descubrir cómo crecer y recuperar lo que es legítimamente suyo. El elenco de estrellas incluye a Donald Glover como Simba, Beyoncé Knowles-Carter como Nala, James Earl Jones como Mufasa, Chiwetel Ejiofor como Scar, Seth Rogen como Pumbaa y Billy Eichner como Timon. El 19 de julio de 2019, “The Lion King” de Disney rugirá en las salas de cine utilizando técnicas pioneras de la cinematografía para dar vida a los atesorados personajes de una manera completamente nueva.