BCR rechaza ajuste fiscal propuesto por el FMI

El ajuste fiscal que necesita el país es menor al que propone el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó el presidente del Banco Central de Reserva (BCR) Óscar Cabrera.

“Desde el Banco Central de Reserva siempre hemos manifestado que la magnitud del ajuste que está recomendando el Fondo Monetario no es el adecuado. El ajuste fiscal que requiere este país es mucho menor del 3% que recomienda el FMI”, señaló el presidente de la entidad bancaria.

El enfoque del Gobierno salvadoreño, señaló el titular del BCR, es que no debe ser a través de un recorte indiscriminado de gastos como se va reducir el ratio de la deuda respecto al ingreso nacional.

“Nosotros sostenemos que la mejor medida para hacer un ajuste fiscal en El Salvador es a través de mayor crecimiento económico, hay que revisar la historia económica del país para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Cuando vemos los períodos en que la deuda ha caído es porque hemos crecido más, si recortamos gastos no vamos a cumplir el objetivo de deuda respecto al PIB, por el contrario este se va a amplificar”, afirmó.

El país también requiere de un golpe de timón en su política tributaria, señaló. “No podemos continuar con dos terceras partes de la recaudación a partir de impuestos indirectos, que recaen sobre las espaldas de los trabajadores porque penaliza el consumo. Es necesario utilizar el mecanismo de la progresividad, es decir, que quienes más ingresos obtengan que paguen más”, dijo el funcionario en entrevista en canal 10.

Cabrera dijo que el tema del ajuste fue uno de los que el Gobierno discutió en la reunión del FMI en Bali (España), en octubre pasado. “Hemos sostenido (en la reunión) que el ajuste que requiere este país es del 0.9%, incluso el directorio del Fondo (Monetario) mencionó dos posiciones encontradas dentro del documento: por un lado, algunos directores estaban de acuerdo en que el ajuste fiscal se hiciera en corto plazo (3 años) y en la magnitud que recomendaba la misión del Fondo, pero otro grupo de directores tuvo dudas de los impactos negativos que iba a tener el ajuste fiscal en términos de inversión privada y crecimiento económico”, explicó el presidente del BCR. Entonces, no solo es el BCR el que viene insistiendo desde hace aproximadamente cuatro años que no comparte esa medida de ajuste fiscal, afirmó. “Por un lado, la medida de solvencia que el Banco Central considera que es recomendable para el país no es el Producto Interno Bruto (PIB), sino que el Ingreso Nacional Disponible Bruto, estamos dejando de lado más de 5 mil millones que recibimos en concepto de remesas y que forman parte del ingreso nacional”, dijo Cabrera.

En otro orden, Cabrera dijo que con la apertura de relaciones comerciales de El Salvador con China, se espera la instalación de bancos de ese país en territorio nacional. “El presidente (de China) Xi Jinping en su discurso anunció el establecimiento de sucursales bancarias de los principales bancos chinos. Dentro de pocos meses vamos a tener sucursales acá de los bancos chinos”, destacó.

Qué bancos y cuántas sucursales se instalarían en el país ya es decisión del sector banquero chino. “Cada banco chino actúa como una entidad bancaria privada, eso ya es algo que no puedo responder”, añadió.

Cabrera explicó que durante el discurso del presidente de la República Popular China Xi Jinping, con motivo de la reciente visita del Presidente Salvador Sánchez Cerén a esa nación, el mandatario de esa potencia económica asiática anunció que se sientan las bases para el fortalecimiento de las relaciones financieras al probarse dos líneas de crédito con entidades bancarias públicas, la interconexión de los sistemas de pago, la corresponsalía y la decisión de invertir en títulos valores de ambos gobiernos. “Es ahí donde se sientan las bases para que la carretera financiera entre los dos países vaya empezando a funcionar”, afirmó.

Por otra parte, Cabrera se refirió a las perspectivas de crecimiento de la economía salvadoreña para el presente año y recalcó la proyección del 2.6% elaboradas por el Banco Central de Reserva.

Los salarios nominales están creciendo a una tasa del 3.5%, el crédito a los hogares 4.1%, una centésima menos que el año pasado cuando fue de 4.2%, lo que el BCR considera una tasa estable y razonable, según dijo el titular del banco. Asimismo, los gastos del sector público no financiero están creciendo un 9.7%, añadió. En las inversiones también hay buenas noticias para este año, aseguró Cabrera. “Por un lado vemos el crédito a las empresas, con una tasa elevada de 9.2%, el año pasado tuvimos 8%, la inversión bruta del sector público no financiero está creciendo al 32%, significa que los niveles de ejecución pública se han acelerado”, explicó. Hay otras señales que confirman el crecimiento de sectores de la economía como el de la infraestructura. “El consumo de cemento está creciendo a una tasa del 27%, el año pasado creció 5%. Estos son los principales indicadores que nos están dando pie de que obviamente continúa este ciclo expansivo del consumo de los hogares y de la inversión pública y privada en un entorno donde la inflación es baja (1.4%) y el costo de la canasta básica alimentaria crece 0.4% (urbano) y 1.3% (rural)”, destacó el funcionario.

En cuanto al empleo, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) ha registrado 11,517 nuevos trabajadores del sector formal hasta agosto pasado. El sector privado ha creado 12,921 empleos y el sector público ha reducido 1,404, de acuerdo con cifras del Banco Central. “La economía continúa a buen pie también por el lado de los sectores económicos y tenemos el gran complejo de la construcción también creciendo de manera elevada a tasas del 9% como es minería, construcción y el sector inmobiliario a unas tasas del 5%”, destacó Cabrera.