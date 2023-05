Azúcar Amarga exige al Estado que prohíba el uso de agrotóxicos

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Organizaciones representadas en la Campaña “Azúcar Amarga” brindaron un pronunciamiento esta mañana para exigir al Estado salvadoreño que prohíba el uso de los agrotóxicos, ya que estos generan problemas de salud en la población.

Los agroquímicos, también conocidos como agrotóxicos o plaguicidas, son productos que engañosamente se venden para «mejorar las producciones agrícolas, pero que a la luz de la realidad son creados para matar”, comentó la campaña en su postura.

Cada 19 de mayo se ha establecido como el día de acción global contra la transnacional Monsanto, esta fue adquirida por la empresa Bayer en 2016. Monsanto fue oficialmente disuelta como compañía en 2018, “como empresa ya no existe, sin embargo, es un símbolo por todo lo que ha significado el impacto criminal de esta empresa en el medio ambiente y en la salud de las personas”, destacó José Acosta, miembro de la campaña.

Monsanto fue la compañía líder en producción de agrotóxicos, principalmente el Glifosato, este es un herbicida que se aplica en El Salvador en el cultivo de caña de azúcar, pero es un herbicida altamente cuestionado, ya que diversos estudios científicos han documentado contaminación por glifosato en: agua embotellada, agua potable, tortillas, entre otros alimentos básicos, así como también es señalado como cancerígeno según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, destacó la campaña ciudadana.

Por estas razones, el glifosato y una larga lista de agrotóxicos considerados de alta contaminación ambiental, son prohibidos en sus países de origen; sin embargo, en El Salvador aún se comercializan, casi sin ninguna restricción.

En septiembre de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 473, conteniendo la prohibición de 53 agroquímicos peligrosos. Sin embargo, el expresidente, de la República Mauricio Funes, no lo sancionó y devolvió con observaciones, estas no fueron superadas y no se logró la prohibición de dichos productos.

En el día mundial de la acción contra Monsanto, las organizaciones participantes de la campaña ciudadana exhortaron a la Asamblea Legislativa, especialmente la Comisión Agropecuaria y la Comisión de Medio Ambiente que, retome la discusión sobre este tema y se encamine a reformar la Ley de Control de Plaguicidas, Fertilizantes y Productos de Uso Agrícola, con el objetivo de establecer una sólida prohibición de sustancias como el glifosato, así como prohibir los componentes activos de los agrotóxicos con potencial peligro para la salud humana y el medio ambiente.