Autoridades incautan medicamento falsificado en aeropuerto internacional

Oscar López

@OscarCoLatino

La Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) informó de la incautación de aproximadamente cinco mil medicamentos fraudulentos en el aeropuerto internacional “Oscar Arnulfo Romero”, los cuales eran enviados a salvadoreños residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos.

Leonor Morales de Acosta, directora nacional de Medicamentos, indicó que los productos que fueron incautados son dañinos para la salud, ya que no tienen registro sanitario, por lo que dichos medicamentos pueden estar contaminados con microbios y bacterias.

“Incautamos aproximadamente 200 tipos de productos, con un volumen de casi cinco mil, el destino quizás en un 90% era para nuestros compatriotas en Estados Unidos, son productos que son llevados como encomiendas”, expresó de Acosta.

La directora nacional de Medicamentos mencionó que la mayor parte de medicamentos fraudulentos que fueron incautados son vitaminas, las cuales tenían un precio por encima del que se comercializa el producto original, en uno de los casos un complejo vitamínico tenía un valor de $450.

“Estos productos no tienen nada, no son un medicamento, esto lo único que causa son daños a la salud, por ejemplo, el Neurobión 5000 no tiene registro sanitario, no tiene nada que pueda hacer un beneficio, es más, causa daño porque puede estar contaminado”, indicó De Acosta.

Asimismo, se incautó producto de origen natural, entre ellas, “almendra quemagrasa”, las cuales, dijo la funcionaria, son peligrosas porque su consumo puede ocasionar fallas cardíacas.

“La recomendación es no comprar estos productos, no le sirven de nada”, explicó.

Sobre la venta de productos falsificados, la Organización Mundial de la Salud (OMS) plantea que son un problema de salud pública, debido a que su contenido puede ser peligroso por la ausencia de principios activos, y las consecuencias de su uso pueden ser el fracaso terapéutico, la resistencia bacteriana o incluso la muerte.