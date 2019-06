Aumento del IVA sumiría en la pobreza a más de 150 mil personas

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), la toma de decisiones de política pública debe analizar a quienes afectará y no solo cuanto será recaudado para las arcas del Estado.

El ICEFI señaló que en estos momentos sería un error aumentar el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), porque quienes lo terminarán pagando son las personas que ya están en situación de pobreza. “Si en estos momentos se sube del 13 % al 15 %, 155,000 personas que en estos momentos no están en situación de pobreza caerían en ella, solo por esa medida”, expuso Ricardo Castaneda, economista del ICEFI.

Según datos del instituto, en el caso de El Salvador, los niveles de pobreza infantil representan el 50 %, es decir, que la mitad de la niñez vive en situación de pobreza, a estos elementos hay que agregarle el hecho de que la mayor parte de niños no tienen acceso a la educación.

A nivel regional, la pobreza general y en términos de pobreza extrema son 3.5 millones. La mayor parte de pobres están concentrados en el Triángulo Norte de Centro América (Guatemala, Honduras y El Salvador).

“Uno de los puntos que vamos a encontrar ahí es precisamente en el tema fiscal, porque si bien es cierto los países de la región, algunos mejor que otros como El Salvador, han aumentado sus ingresos, todavía son insuficientes para poder cubrir las necesidades básicas de la población”, expuso Castaneda, en una entrevista televisiva.

Agregó que en el caso de El Salvador, se debe reconocer que se tienen grandes desafíos, ya que prácticamente, uno de cada tres niños, niñas y adolescentes están afuera de las escuelas.

“Tenemos que sincerarnos, si queremos vivir en un país mucho más desarrollado con los ingresos actuales no lo vamos a lograr y eso es muy claro cuando uno observa el tema de educación”, detalló.

Lourdes Molina, economista sénior y Coordinadora de Política Fiscal del ICEFI, dijo que el panorama desalentador en términos sociales, económicos, ambientales, de equidad de género, se explica en gran medida por el papel que se le ha dado a la política fiscal en los países centroamericanos.

“Cuando hablamos de bienestar, cuando hablamos de esos derechos que tenemos que garantizar, la política fiscal no se traduce en algo que efectivamente ayude a cumplir ese propósito. Primero, tenemos que cambiar nuestra estructura tributaria y nuestra carga tributaria, lo que estamos recaudando ahorita no es suficiente”, dijo la economista.

De acuerdo con Molina, el mismo Fondo Monetario Internacional señala que El Salvador, es un caso raro entre todo el mundo, porque es el único que no tiene un Impuesto al Patrimonio.

¿Por qué no esperar eso, un impuesto predial, por qué no empezamos a ver que una de las dimensiones del Desarrollo Sostenible es la parte ambiental, por qué nuestros países no empiezan a explorar los impuestos ambientales, los impuestos sobre las personas que contaminan, sobre las actividades que contaminan y a la vez de obtener más recursos? cuestionó la especialista.

Molina, manifestó que pareciera que las administraciones tributarias, en la región, solo persiguen al pequeño contribuyente y no al gran contribuyente, al que está evadiendo, al que está eludiendo en cantidades significativas.

Mencionó que en el país, alrededor de $900 millones al año son perdidos por el no pago de IVA, lo que calificó como un doble robo. “Cuando nosotros vamos a pagar no nos preguntan si lo queremos pagar o no, sino que las empresas actúan como agente retenedor y nos cobran esos impuestos y son los que no entregan”, expresó Molina, quien declaró que reducir esos niveles de evasión, permitiría financiar casi dos veces el presupuesto del ministerio de Medio Ambiente y una tercera parte del presupuesto en Educación.

Los economistas fueron enfáticos en la necesidad de una verdadera política fiscal y en alcanzar nuevos acuerdos sociales. “Revisemos ese contrato social, los contratos sociales están en las constituciones ¿estamos de acuerdo todavía?, ¿estamos de acuerdo en que el bienestar de las personas es el propósito para el cual los Estados centroamericanos existen o es para otra cosa?”, concluyó la coordinadora de Política Fiscal del ICEFI.