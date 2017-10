Atletismo no irá a Juegos Centroamericanos si el COES no los reconoce

@Diegoolguzman

La Federación Salvadoreña de Atletismo (FSA), advirtió ayer que sus atletas no participarán en los Juegos Centroamericanos de Managua 2017, si el Comité Olímpico de El Salvador (COES) no reconoce a la actual junta directiva.

“Hoy que inicia el Ciclo Olímpico no queremos seguir en lo mismo, ya que esta situación viene desde el 2013 y hemos querido llegar a un entendimiento, pero no se ha podido. Por lo tanto, la junta directiva de la federación acordó no participar en los Juegos Centroamericanos de Managua si la situación no cambia”, dijo Juan Carlos Ramírez, presidente de la FSA.

Con la advertencia, Ramírez espera que por fin el COES reconozca a la junta directiva que él preside y termine de una vez por todas esa situación. Lo curioso del caso es que, a nivel internacional, la FSA cuenta con el reconocimiento de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF); la Asociación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Atletismo (NACAC), y la Confederación Centroamericana de Atletismo (CADICA); mientras que a nivel local cuenta con el aval del INDES.

Eso sí, el titular de la FSA dijo que como junta directiva son conscientes de la importancia de los Juegos Centroamericanos; pero dijo que hay otros eventos a los cuales pueden participar para impedir quedarse sin competir.

“Atletismo no morirá ni desaparecerá si no participamos en los Juegos de Managua, ya que hoy otros eventos a nivel centroamericano y los mundiales juveniles y mayores”, expresó Ramírez.

INDES lamenta postura del COES

Por su parte, Jorge Quezada, presidente del INDES, lamentó que la falta de reconocimiento por parte del COES a la directiva de la FSA se deba a diferencias personales.

“Lamento que los personalismos salgan a la luz en este tipo de casos, porque cuando vienen las votaciones es normal que alguien vote por un candidato u otro, y pasarle la factura a quien no esté conmigo. Además, al final no se afecta al dirigente, sino al atleta que representa al país y es lamentable que estas cosas sucedan con un deporte que tiene tanto arraigo del Ciclo Olímpico”, expresó Quezada.

Asimismo, el titular del INDES criticó al COES por no enviar hasta la fecha una notificación oficial del desconocimiento hecho a la FSA en el año 2013.

“Hemos revisado varias cosas y a la federación se le ha dicho que está suspendida, pero nunca ha recibido una notificación oficial por escrito como debe ser”, manifestó Quezada.