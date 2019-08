Atletas estudiantiles listos para viajar a los CODICADER intermedio

@DiarioCoLatino

Los 211 atletas estudiantiles que representarán a El Salvador en los Juegos CODICADER nivel intermedio se reportan listos para viajar a la cita deportiva que se realizará del 19 al 24 de agosto en Honduras.

La delegación de atletas realizó su última concentración el fin de semana en la Villa Centroamericana para afinar aspectos físicos y tácticos, así como para que la delegación conviviera y viaje en un ambiente de armonía.

“El motivo principal de la última concentración era la convivencia, hablar de valores y continuar con lo que está planificado en cuanto a la parte técnica, la parte física, y hacer juego de fogueos para ir más preparados”, explicó Joel Aguilar Chicas, responsable de la concentración.

Y es que los atletas estudiantiles salvadoreños tendrán el reto de revalidar el título obtenido en la edición del año 2017, cuando ganaron 71 oros, 66 platas y 31 bronces.

Por ello, Aguilar Chicas dijo que han trabajado fuerte para poder ir a revalidar el título y hacer una buena presentación, pero también esperan que los atletas no se sientan presionados y disfruten la competencia. “Tenemos la expectativa de tener buenos resultados, pero como es deporte, en el deporte sucede cualquier cosa, no me estoy lavando las manos, sino que es un grupo nuevo, una generación nueva, esta será su primera experiencia como delegación de El Salvador en representación de la institución”, agregó Aguilar Chicas. Por otra parte, Chicas reveló que para no afectar la parte educativa de los atletas, en la Villa CARI hubo un maestro apoyándolos para realizar las tareas asignadas en sus diferentes centros educativos.

La delegación salvadoreña tiene previsto viajar a Honduras el domingo, en horas de la mañana, vía terrestre, y así iniciar las competencias el lunes 19.