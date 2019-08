FESFUT cancela deuda salarial a jugadores de Pasaquina

@DiarioCoLatino

¡Como agua de mayo! Así recibieron el pago salarial los jugadores de Pasaquina, que no cobraron por más de tres meses en el torneo Clausura 2019.

Y es que los ex-integrantes de los desafiliados burros llegaron ayer a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) para que se les cancelara la deuda salarial.

El Comité Ejecutivo de la FESFUT citó uno a uno para entregarles sus respectivos cheques con fondos obtenidos de los 100 mil dólares que pagó Once Deportivo por la categoría de Pasaquina.

De momento, la FESFUT erogó 62 mil 994.18 dólares a 29 elementos de Pasaquina, quedando pendientes el pago de Antonio Miltos, Osman Fuentes, Miguel Sánchez, Esteban Castillo, José Pineiro y José Bénitez.

Eso sí, los antes mencionados deberán presentar, mañana a más tardar, la documentación requerida para que se les pueda cancelar la deuda.

El monto restante de los 100 mil dólares se le entregará al canal que patrocinó a Pasaquina, pues entregó fondos para que en su momento la directiva honrara la deuda con jugadores y cuerpo técnico.

Tony García, quien fungió como defensor en los burros, se mostró contento por recibir al fin el pago salarial, el cual utilizará para costear su recuperación tras lesionarse al final del Clausura 2019.

“Han sido momentos difíciles los que hemos pasado, porque teníamos meses de no cobrar. No obstante, hoy ya nos pagaron y el dinero me cae bien porque no puedo trabajar por la lesión”, manifestó el zaguero.

Además, García exhortó a los futbolistas a tomar medidas para evitar que se repitan los casos de adeudo salarial por parte de los dirigentes de los equipos de Primera División.

“Es tiempo que, como jugadores, hagamos lo que nos compete siempre que no comiencen a deber, ya que pasada una semana tenemos que demandar para que así los dirigentes vean lo que pasa”, manifestó Tony García, quien llegó en muletas al edificio federativo.