Athletic-Barcelona, primer rompecabezas para Valverde

Madrid/España/AFP

Barcelona vuelve a poner hoy en juego su título de campeón de España en el primer partido de la Liga en Bilbao, donde su entrenador, Ernesto Valverde, debe resolver su primer rompecabezas de esta temporada: arreglárselas sin el argentino Lionel Messi y abstraerse del caso del brasileño Neymar, si es posible.

En el campo del Athletic, un club al que entrenó durante muchos años, Valverde tendrá que dejar de lado el mercado de fichajes, que acapara la atención en Barcelona desde que Neymar mostrara su deseo de abandonar el PSG y volver a Cataluña.

”No vamos a arriesgar con ningún jugador, menos con Leo”, indicó el técnico quien lo dejó fuera de la convocatoria para el debut liguero.

”Todavía no ha entrenado con el equipo, no ha jugado con el equipo, no es lo mismo entrenar y mucho menos hacer una recuperación individual que participar en un partido”, indicó Valverde.

Valverde ha ganado las dos Ligas que ha disputado en el banco ’culé’, y su equipo parte como favorito para repetir título frente al Real Madrid y al Atlético de Madrid, que se encuentran en plena reconstrucción.

Las sumas desembolsadas por Antoine Griezmann (120 millones de euros) y Frenkie de Jong (al menos 75 millones de euros) son una presión adicional para el técnico, en una posición muy frágil luego de su eliminación en semifinales de la última Liga de Campeones contra el Liverpool (3-0 en el Camp Nou, 0-4 en Anfield).

En mayo, el capitán Messi se vio forzado a salir en defensa de su entrenador: ”Sinceramente, creo que el míster hizo un trabajo impresionante”, declaró el argentino, deseando su continuidad. Sugerencia escuchada.

Máximo goleador de la ’Champions’ y de las grandes ligas europeas la pasada temporada, Messi sigue siendo el principal argumento ofensivo de Valverde. Pero el pequeño atacante, tocado en la pantorrilla derecha, no jugará en el estadio San Mamés de Bilbao.

Sin él, Valverde esta obligado a reorganizar su línea de ataque y podría alinear al trío Luis Suárez-Griezmann-Ousmane Dembélé, que ya brilló contra el Nápoles el pasado fin de semana en un amistoso en Estados Unidos (4-0).

Luego de este aperitivo, el calendario de la primera jornada liguera tiene programada una visita del Real Madrid de Zinédine Zidane al estadio del Celta de Vigo. ¿Estarán listos los jugadores madridistas, preocupantes en sus partidos de pretemporada?

En cuanto al Atlético de Madrid, los colchoneros reciben al Getafe ante su público del estadio Metropolitano, que ansía ver al fichaje estelar de este verano boreal: el atacante portugués Joao Félix, comprado por 126 millones de euros y con actuaciones muy ilusionantes en la pretemporada.